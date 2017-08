Proyecto busca rescatar el uso de la lana apuntando al reconocimiento internacional

A fines del mes pasado en Chiloé, se dio inicio al programa Banco de Lanas para toda la Región de Los Lagos, el cual busca disminuir la problemática de las tejedoras de la zona para acceder a vellón de buena calidad, a un precio justo y de acceso permanente. Parte del programa es la creación de una red de hilanderas que pueda comercializar lana hilada, rescatando, manteniendo y valorando la importancia de este oficio ancestral.

Con eso en mente, ayer la directora sociocultural del gobierno, Paula Forttes Valdivia, se reunió con las autoridades regionales de Magallanes, para analizar las posibilidades de implementar el programa de Banco de Lanas. La profesional explicó que la iniciativa se realiza a través de la Fundación Artesanías de Chile, en donde la idea es que los equipos de la organización compren el vellón, lo limpien, laven e inicien el proceso de producción a través de una red de hilanderas. Con ello se establece un equipo de trabajo que se formaliza en el oficio. Posteriormente, llega a las tiendas de artesanías en diferentes formatos. Sin embargo, la piedra angular del proyecto es que se ponga a disposición de los artesanos, materia prima a un precio accesible, sin límites y de calidad. Este último punto es el más importante para la realidad regional, ya que según explica la directora, Magallanes es el mayor productor de lana del país y el mejor de su tipo, por lo que es una característica que considera explotable.

A pesar de lo anterior, existen ciertos problemas, ya que la mayor parte de la producción de lana se destina al extranjero. Ante ello, Forttes explica que es necesario llegar a ciertos acuerdos, porque es fundamental probar la experiencia de mantener vellón en la zona que se pueda procesar, para luego, sistemáticamente, establecer la red de hilanderas. En caso de que esto último no se produzca, se formará una alianza estratégica con otra región para que pueda llevar a cabo el proceso. Sin embargo, la directora destaca que el enfoque es usar la materia prima de calidad, para hacer productos de primer nivel, por lo que la importancia no es la gran producción, sino mantener un sello de elite.

Por lo pronto, Forttes señaló que analizará dónde asentar el programa y en no más de 10 días presentará el proyecto en la región. Llevarán a cabo una experiencia piloto, en donde mediante la práctica sabrán mejor donde se presentan las problemáticas.

“Esta iniciativa se tiene que realizar siempre con proyección. Llama la atención que la gente no ande con lana. Punta Arenas tiene una oportunidad en esto, la cual además tiene mucho que ver con su identidad. La lana hay que rescatarla, es importante que ésta vuelva a ocupar su sitial en la producción, en la generación de empleo, de identidad, rescate y reconocimiento de técnicas ancestrales. Me decían que del 100% de las artesanas, no más del 20% realiza el proceso de limpieza e hilado y teñido, lo cual me hace suponer que hay muchas que compran la lana de afuera. Eso es una contradicción esencial, en Magallanes sacan el mejor producto del país, que exportan a otros países, pero quienes trabajan directamente con el material compran una lana que quizás no es tan buena. Por lo tanto los beneficios de los artesanos son varios, no sólo tendrán acceso facilitado a material de calidad, sino que además serán parte de un proceso productivo innovador y con identidad regional, que les entregará la oportunidad de probar diferentes diseños, acceder a capacitaciones y establecer sus propios emprendimientos”, manifestó Paula Forttes.

Un problema,

una solución

Los objetivos de la Fundación Artesanías de Chile, es apoyar la tarea de los artesanos y los elementos patrimoniales, además de sustentar el oficio. Por lo tanto concentra su labor en la comercialización, pero también durante todo el proceso proporcionar asesorías y acceso a materias primas. Todo los lineamientos son a raíz de que las artesanías chilenas en el marco latinoamericano no son manualidades económicas, comparativamente hablando, sin embargo, son muy cotizadas en un segmento muy elite. Por lo mismo, para poder mantenerse en esos mercados, se debe implementar un proceso donde el producto final sea de la mejor calidad posible.

“En ese marco, nos fuimos dando cuenta que en materia de tejido y textilería, nuestros artesanos en el país argumentaban la falta de lana. El primer análisis fue en Chiloé, lo cual llama la atención porque en la zona hay una tradición histórica del tejido. Entonces fuimos, trabajamos un diagnóstico y nos planteamos el encontrar un mecanismo que solucione la problemática expuesta por los trabajadores de lana. Por eso estamos ahora con el programa Banco de Lanas”, concluyó Forttes.

