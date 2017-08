Proyecto investigativo abordará la presencia de la mujer en el ámbito cinematográfico

La mujer del siglo XXI marca presencia en los puestos profesionales, hace notar su voz, lucha por sus derechos, toma sus propias decisiones y exige oportunidades. Por lo mismo, es posible ver féminas que se desempeñan en diferentes ámbitos de la vida social, siendo muchas de ellas referentes en lo que hacen.

En vista de que aún hay ciertas cosas que se pueden dar a conocer a la comunidad y al mismo tiempo poner en valor el trabajo de las mujeres, la curadora del Festival de Cine Polo Sur Latinoamericano, Caroline Pavez y la periodista brasileña como también productora y curadora de la página web Curtadoc, Katia Klock, han decidido llevar a cabo una investigación que dé cuenta sobre la verdadera presencia de la mujer en los diferentes festivales de cine sudamericanos.

Klock lleva nueve años trabajando en CurtaDoc y con el paso del tiempo ha ido entablando contactos y conoce a las directoras y curadoras responsables de sacar adelante los diferentes encuentros de cine. Sin embargo, junto a Pavez, quien le propuso la iniciativa, detectaron que no se conoce con exactitud la cantidad de mujeres en el rubro cinematográfico, sus nombres y el esfuerzo que hay por detrás. Por lo mismo se pensó en realizar una investigación, que el mismo tiempo busca generar equilibro en la industria, ya que consideran que aún existe tendencia a exhibir trabajos de realizadores varones.

“Las directoras de festivales están ahí, cada vez más tenemos mujeres con esa iniciativa de realizar una muestra o actividad, es bien marcado en Brasil, Chile y Argentina, sabemos que las mujeres están activas en esta área. Sin embargo, la curatoría para mí es más fuerte, porque si tienes mujeres haciendo ese trabajo, también van a estar más atentas a mirar las películas que hacen las mujeres y podrán incluirlo en los festivales. Muchas veces se ve que la mayoría de los directores de las películas que están en los festivales son hombres, y sabemos que las mujeres están haciendo mucho, pero obviamente su inclusión debe ser porque es una película buena, no por el simple hecho de ser mujer”, explicó Klock.

Es así que el proyecto tiene un sentido feminista, pero no con la idea de estar en contra de los hombres o los hijos, sin el ánimo de alimentar los prejuicios que alimentan el movimiento hoy en día. La idea es entregar a la comunidad, lo que piensa la mujer, y las diferentes visiones que tienen sobre su situación. En este caso la industria del cine.

Procesos

Según explicó Pavez, para llevar a cabo el proyecto postularán al Fondo de Fomento Audiovisual del Consejo Nacional de la Cultura y la Artes, para asegurar el financiamiento. Con aquello finiquitado, iniciarán el proceso de investigación, el cual comenzará en 2018 y finalizará a fines de 2019. El objetivo es analizar la mayor cantidad de festivales, por lo que cada responsable del proyecto analizará los datos de los países al cual sean asignadas.

Terminada la recopilación de datos, la difusión aún se encuentra en debate, pero entre las ideas que se manejan se encuentra utilizar los mismos festivales, charlas, hacer un documental e incluso un libro.

“En cada país hay organizaciones ligadas al rubro y siempre es difícil encontrar datos, entonces creemos que podemos aportar con nuestro proyecto, a esa necesidad latente, con datos duros que pueden dar pie a otros estudios”, concluyó Katia Klock.

