Público repudió decisión del jurado que premió con el Ñandú a “Alayala Don Alberto” en desmedro de la canción de Puerto Montt

“Qué cante Puerto Montt, qué cante Puerto Montt” fue el coro que se extendió por casi diez minutos en el gimnasio Fiscal y que representó la gran polémica de la 37º edición del Festival Folclórico en la Patagonia. La canción de Patricio González y el grupo Los Trinos “Nosotros no somos ná”, representantes de la capital de la Región de Los Lagos, debió conformarse con el Ñandú a Mejor Intérprete, ya que el jurado otorgó el galardón mayor a “Alayala Don Alberto”, tema de Raúl Salinas e interpretado por Marcela Moreira. Las pifias marcaron el anuncio, las que solamente se aplacaron al momento en que los triunfadores interpretaron el tema ganador.

Pero después, el coro se hizo ensordecedor. Los animadores no sabían si dar paso de inmediato al número final, el argentino Luciano Pereyra o acceder a los pedidos de los espectadores. Esa indecisión hizo que el coro creciera y creciera, algo que prácticamente no se había visto en otras ediciones del festival. Tras el escenario, las negociaciones para que los portomontinos cantaran su tema no fructificaron y finalmente, el popular cantante argentino salió a escena, aplacando la ira del respetable.

Mientras se retiraba del gimnasio Fiscal, y sin dejar de recibir felicitaciones, Patricio González comentó la insólita situación, recalcando que hicieron todo lo posible para poder cantar “Nosotros no somos ná”, pero que la organización se los impidió. “Se pasaron realmente aquí en Punta Arenas. Es una noche mágica y creo que esto es historia para el Festival en la Patagonia. Tengo la dicha de llevar más de cuarenta años en la música, me he paseado por Chile a través de todos los festivales folclóricos y esto marcará un precedente, porque el mejor jurado es el público. Ahora, nosotros respetamos la decisión, porque los festivales para mí son simple lotería, tú dejas tu trabajo y cuatro o cinco personas toman una decisión, y hay que aceptarla. Pero lo que más me llena de orgullo es lo que pasó aquí. Había visitado la Patagonia y éste era uno de los pocos festivales que faltaban en mi currículum, y me voy pleno de cariño y en las próximas semanas se seguirá hablando de ‘Nosotros no somos ná’ de Patricio González y Los Trinos. Ahora ya somos más que nada (risas)”.

Más en serio González admitió que tras bambalinas hubo polémica. “Después de tanta exigencia de la gente, personalmente, me acerqué a la organización y le manifesté que la única manera que tenían de parar esto, era que cantáramos. Decían que estaba todo listo para Luciano Pereyra y que no podían hacer nada, cosa que consideramos, fue una falta de voluntad, porque se requerían cinco micrófonos y una pista que suena. Entonces es un problema de voluntad. Vamos a pensar si venimos el próximo año, a la revancha”, concluyó.

En otro sector, en tanto, Marcela Moreira, la ganadora, ajena a esta polémica, opinó que “estamos muy nerviosos y contentos a la vez, sabíamos que la competencia era difícil. Esta es la vez número 16 que hemos venido al festival, y en 2006 habíamos sacado un lugar, entonces esto es muy simbólico para nosotros, por este homenaje a los pueblos originarios y a tener un remezón como sociedad de saldar esa deuda que tenemos con ellos, especialmente el pueblo kawésqar. Hace tres años venimos con otro tema y una amiga nos contó la historia de Alberto Achacáz que nos conmovió mucho y de la forma en que murió. Por eso esta letra, con el mensaje de fondo, que es el respeto que debemos tener hacia nuestros pueblos originarios”.

Así, con este cierre polémico se dio fin a la 37ª edición del Festival Folclórico en la Patagonia, con Luciano Pereyra encantando a sus fans con sus temas románticos, los que aplacaron ese coro que se recordará por mucho tiempo: “Que cante Puerto Montt!!”.