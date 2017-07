Referentes de la música regional se enfrentarán en el Pre-Festival Folclórico en la Patagonia

El 5 de agosto, a las 20 horas, en el Centro Cultural, se realizará el concierto que dará a conocer a los tres representantes magallánicos para el evento mayor, el cual reunirá a exponentes del territorio nacional y de Argentina, quienes también serán dados a conocer ese mismo día.

A raíz del corte de luz en establecimientos educacionales municipales, en la sesión de ayer del Concejo Municipal se propuso que el Festival Folclórico en la Patagonia se realice durante dos días y no tres, como habitualmente se lleva a cabo, con el fin de reducir costos y subsanar el problema en los recintos escolares. Nada quedó acordado y se dio plazo hasta mañana para tomar una decisión que hasta ahora tiene en duda las fechas del principal evento musical de la región, que en primera instancia se fijó para los días 24, 25 y 26 de agosto, en el gimnasio Fiscal, en la que será la edición Nº 37 del certamen.

Ajenos a todo este barullo municipal, nueve canciones se enfrentarán para obtener el preciado Ñandú, premio máximo del festival. Tres composiciones magallánicas, tres del resto del territorio chileno y tres de Argentina, serán las escogidas para la competencia.

Con el fin de entregar igualdad de oportunidades y transparentar la selección de las canciones locales, cada año se lleva a cabo el Pre-Festival Folclórico en la Patagonia, el cual este 2017 cumple su versión Nº 24. El clasificatorio reúne seis canciones, para que tres de ellas sean las representantes de Magallanes en el certamen mayor. El evento está programado para el 5 de agosto, a las 20 horas, en el Centro Cultural y contará con la presentación de artistas magallánicos y de Río Gallegos, Argentina. El ingreso es gratuito. Ese mismo día, además, se dará a conocer las tres canciones nacionales y tres argentinas que participarán del certamen mayor.

Clásicos de la escena regional

El listado de competidores regionales ya está confirmado: “Canto y caricia” del autor Javier Contreras, que será interpretada por Manuel Contreras y José Luis Maldonado; “De la rama al suelo” del autor Danny Perich, presentada en escenario por Christian Perich; “Zamba para renacer” de la autora Tamara Aguila, quien junto a su grupo será la encargada de presentarla al público; “Nostalgia de arena” de la autora Karina Contreras, cuya interpretación la realizará Fusión Latinoamericana; “Plegaria” del autor Christian Vásquez, la cual será defendida por Pamela Becerra; y “Tonada de regreso” del autor Javier Alvarez, interpretada por Viaje Austral.

En el listado es posible ver a varios compositores reconocidos y consagrados dentro de la escena regional, como Danny Perich y Christian Vásquez Cicarelli. Por otro lado están los siempre presentes y reconocidos de forma internacional por su talento musical, los hermanos Javier y Karina Contreras, quienes en esta oportunidad se verán enfrentados. Finalmente, también marcarán presencia Tamara Aguila y Javier Alvarez, cuyos nombres siempre están presentes en el escenario folclórico regional.

Por ello, se estima que esta edición del Pre-Festival Folclórico en la Patagonia será un gran desafío para quienes sean los encargados de seleccionar a los finalistas.

Entradas para el

Festival Folclórico

en la Patagonia

Además de las dudas sobre si el Festival Folclórico en la Patagonia se reducirá a dos días, en la sesión Nº 24 ordinaria, del Concejo Municipal en el Palacio Montes, se dio a conocer el precio de las entradas para el certamen: La platea preferencial tendrá un valor de $15 mil, la platea general costará $13 mil y quienes deseen estar en la tribuna, deberán cancelar $7 mil.

La concejala Verónica Aguilar, quien es la presidenta de la comisión de Cultura, fue la encargada de dar a conocer los valores, pero también señaló que el año pasado con la venta de los tickets se recaudaron $37.378.000, los cuales son utilizados para el presupuesto de este año. Bajo el mismo sistema, aclaró que el monto acumulado con la venta de entradas, se incluirá al presupuesto del Festival Folclórico en la Patagonia de 2018.

Con respecto a la medida, el concejal José Aguilante se mostró en desacuerdo que las ganancias por el cobro de ingreso sea destinado al próximo año, por lo que solicitó que sea utilizado para subsanar cualquier inconveniente financiero que se pueda presentar. Ante ello, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que el dinero obtenido es una “ficción” porque llega el mismo día, por lo que no es posible utilizarlo para contratar servicios, porque los acuerdos se hacen meses antes. De igual forma, agregó que en el presupuesto está incluido un monto aproximado del ingreso antes mencionado y que por ello se adopta esa medida.

Volviendo a las entradas, Aguilante lamentó que este 2017 no se haya reducido el costo para presenciar el festival, señalando que son montos que no todos pueden pagar. Ante ello, el concejal Arturo Díaz, complementó el alcance, solicitando que el precio de la tribuna se baje a $5 mil. Sin embargo la moción no tuvo quórum y se mantuvieron los valores originales.

A lo que sí se llegó a un consenso fue el hecho de que todas las entradas protocolares que se entreguen, deben ser pagadas por las personas que son invitadas a asistir al evento, lo cual incluye al alcalde y los concejales. De igual forma, no se reservarán puestos para estas personas. Con ello, se evita la situación del año pasado, en donde varias autoridades no asistieron al festival o simplemente llegaron a presenciar el show estelar, provocando asientos vacíos y perjudicando a las personas que no pudieron adquirir un ticket.