Reina de las Invernadas 2017, Génesis Carrasco Macías: “Todo lo hice por mi hijo y valió la pena porque finalmente gané”

“Cuando dijeron mi nombre, la sensación fue de pura felicidad. Tenía el corazón en la mano por la emoción y a pesar de que tenía fe en que podía ganar, fue toda una sorpresa”, expresó ayer en conversación con El Magallanes, la reina de las Invernadas 2017, Génesis Carrasco Macías, de 20 años, quien tras representar durante la competencia a la Academia de Modelos Estudio Runway, aún mantiene en la retina los momentos cruciales de la premiación que tuvo lugar el viernes en el Teatro Municipal.

Al preguntarle a la ex alumna del Liceo Contardi cómo vivió esos instantes, recordó que “estaba muy nerviosa, y eso que por el tema de las pasarelas y el modelaje uno tiene cierta costumbre de estar frente al público. Y lo estuve aún más cuando tuve que ser la primera en pasar a responder la pregunta. Pero como fue acerca del bullying, me relajé a la hora de responder, porque por supuesto no quiero que más adelante vayan a tratar mal a mi hijo Luciano (de 5 meses y medio) ni qué él lo haga con otros. En ese momento sentí que podría manejarme bien con ese tema”.

Compatibilizando rol de madre

Pero el llegar a las instancias finales del certamen no fue fácil, porque precisamente una de las condicionantes para tener éxito, estuvo en el desafío de compatibilizar su rol de madre con el de candidata. “Fue complicado competir porque Luciano es pequeño aún. Sin embargo, siempre estuve preocupada de ver con quién dejarlo y en eso mi familia me apoyó incondicionalmente. Gracias a ellos pude ganar, porque me ayudaron en lo más importante. Ahora bien, es maravilloso tener un hijo, pero a la vez es cansador. Me levantaba temprano y me acostaba muy tarde y como él aún no duerme toda la noche, me despertaba en la madrugada. Todo lo hice por mi hijo y valió la pena porque finalmente gané”, dijo Génesis junto con instar a otras jóvenes que son madres, a presentarse como candidatas. “Postulen, no se van a arrepentir y si no ganan no importa. La experiencia va a quedar, aprenderán a modelar y expresarse mejor frente al público. Y lo más importante, atrévanse, porque un hijo es la principal motivación para lograr grandes cosas”.

Redes de apoyo

En este proceso, comentó que ha sido fundamental el apoyo de su padre Sergio Carrasco Zapata (54) y hermanos –Cristina (29), Jaqueline (25), Sergio (16) , con quienes vive junto a su hijo. “Eso ha enriquecido esta experiencia, donde además contamos con una gran producción y compañerismo entre las que participamos, especialmente porque nos tocó compartir bastantes actividades. Igual en este logro la academia fue muy importante. El dueño, David Trujillo, fue incondicional en el momento de la inscripción y del apoyo en todo momento”, comentó.

Su padre, claro, es el más feliz: “Estoy muy orgulloso de que mi hija haya logrado ser reina de las Invernadas, porque realmente es una fiel representante de Magallanes, además de ser una gran madre y sé que será una gran reina”, manifestó Sergio Carrasco.

Nueva etapa

Desde este sábado claro, la rutina dejará de ser la misma para Génesis, fanática del pollo arvejado con arroz y de las clases en su academia. Ello, porque tras su elección, siguen nuevos escenarios, como serán las apariciones en programas, medios escritos y otras instancias mediáticas. “Antes de esto no estaba acostumbrada a los comentarios de la gente en redes sociales. Pero eso es parte de la exposición y ante todo se aprenden cosas nuevas siempre. De hecho, la candidatura despertó un proyecto que tengo en mente, que es comenzar a realizar obras sociales para la comunidad, como hacer por ejemplo canastas familiares para quienes más lo necesitan en este invierno. Y como mujer, me gustaría ayudar a otras que están sufriendo de violencia intrafamiliar”.

Chapuzón

Hoy la nueva reina participará del tradicional Chapuzón en el estrecho de Magallanes -a partir de las 10 horas- y llamó a la comunidad a participar de las actividades invernales en ciernes. “Recuerden que viene el Carnaval de invierno -22 y 23 de julio-, así que vayan y disfruten. Después está el Festival de la Patagonia -24 al 26 de agosto- y no nos olvidemos que después tendremos las Jornadas, que son un sello único de los magallánicos”.

Pero si bien todos los desafíos los tiene claros, aún está pendiente uno en el corto plazo: aprovechar al máximo el flamante automóvil que obtuvo en la premiación. “Espero hacerlo pronto, pero todavía me falta aprender a manejar”, dijo sonriente por la inesperada pregunta.