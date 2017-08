Roberto Meléndez, el nuevo crack de las Letras invita a una pichanga literaria

No es ni Alexis Sánchez ni Arturo Vidal. Pero los orígenes son similares. En esos “barrios bravos” en que las pichangas no tenían tiempo y donde había que ser más guapo que hábil para imponerse, Roberto Meléndez forjó un carácter que lo ha llevado a relatar con singular gracia sobre la redonda pasión del fútbol. De ‘postear’ en redes sociales, pasó a publicar “Barrio Bravo”, un libro que lo tiene entre los más requeridos por los lectores, y que le ha permitido viajar por distintas ciudades de Chile y llegar por primera vez a Magallanes. El jueves compartió con los natalinos, en el Espacio Cultural Costanera, y hoy, a las 19 horas, tendrá un conversatorio y firma de su obra en la librería “Qué Leo”, en Errázuriz 932.

Para quienes gustan tanto del fútbol como de la literatura, podrán encontrar en este libro historias sorprendentes, pero siempre con el condimento del esfuerzo y la superación de sus protagonistas. Así, aparecen los sacrificios de un club de niños para participar en un torneo hasta la historia de Jamie Vardy, que -de desconocido jugador de Tercera División y ex convicto- pasó a ser la bandera del Leicester que conquistó la Liga Premier de Inglaterra. También lo que vivieron los hinchas chilenos en el estadio Maracaná cuando Chile desafió (y estuvo a un palo de ganar) a Brasil, en ese mismo escenario que tanto significado tiene para nuestro fútbol (por el caso del ‘Cóndor’ Rojas).

De esta forma se entremezclan las historias que dan vida a “Barrio Bravo”, cuyo autor se mostró muy entusiasmado por el encuentro con sus lectores magallánicos.

“Trabajé dos años para tener una página fuerte, y un ejército de seguidores, de imponer un estilo súper rápido, que es distinto al estilo tradicional de los chilenos en general, que es más lento y cadencioso. El libro lo generé a partir de las redes sociales, que es el vínculo cotidiano de las personas hoy en día y en ese sentido, me fui haciendo parte de muchos ellos, con las historias, la forma de escribir, así que esperaba que le fuera bien, quizás no tan bien, pero me pone feliz más que por el hecho de estar en los primeros lugares del ranking, sino que por el hecho de vivir de esto. Desde muy chico mi anhelo es ser escritor y súper entretenido de haberlo hecho inicialmente escribiendo de fútbol, que es mi otra pasión”, comenzó explicando Meléndez.

Consultado sobre este “boom” de la literatura ligada al fútbol en la última década y de cómo se insertó en esta lista de autores prominentes, el joven escritor se diferenció de ellos indicando que “hay mucha abundancia en el relato descriptivo de anécdotas y en un ejercicio periodístico e informativo del fútbol. En ese sentido, no me parece que abunde la literatura futbolística en el sentido más estricto, sí hay una abundancia de los libros a partir de los éxitos de la selección y me parece súper natural que exista, porque finalmente el fútbol es el deporte y una manifestación social demasiado popular que no puede estar ajena al mundo del libro. Si pretendemos que las personas lean, partiendo de la premisa que leer hace bien porque entrega dos elementos fundamentales: el primero es que otorga lenguaje y a partir de ello uno piensa, y lo segundo es porque nos entrega la capacidad de imaginar y de soñar. En ese sentido, siendo el país que somos, que es muy estricto y sobrio, donde los cabros chicos de 11 años sueñan con ser ingenieros comerciales, la literatura entrega un apetito más infantil de poder visualizar un mundo más idealizado”.

Sueños, hinchas y valores

Precisamente, ese tema de los sueños, es el que hace que muchos lectores se vean reflejados en los relatos de “Barrio Bravo”, porque la gran mayoría de los niños soñaron con ser futbolistas, gritar un gol en cancha llena y ser ovacionados por la hinchada… pero sólo un mínimo porcentaje lo logra.

“El fútbol representa desde el juego mismo, desde el ánimo de la competencia de llegar a ser profesional a simplemente compartir un momento con tu papá o con tus amigos. Es uno de los pocos espacios donde nuestras emociones se representan de una manera sincera. En ese sentido, escribir de fútbol es indispensable para comprendernos como sociedad”, subrayó.

Roberto Meléndez profundiza en el fútbol, tan apuntado como entretenimiento básico y frívolo, es “simplemente un juego, pero la vida tiene sentido si la haces entretenida. Si jugamos, soñamos, anhelamos; no tiene sentido la vida si no lo pasamos bien, cada uno lucha para eso, pero no en el sentido light, sino en tener una vida feliz. Y cuando uno juega fútbol, instintivamente termina siendo feliz, la adrenalina te desborda”, manifestó el autor, que se autodefinió como “un delantero con muy poco compromiso defensivo”.

Este reconocido hincha de Universidad de Chile comentó que pese a que actualmente el fútbol está muy comercializado, “yo escribo como hincha, no de una forma objetiva, trato de ser equilibrado y ponderar todos los puntos de vista. Evidentemente estoy sometido a la idea del cliente, del hincha cliente, del consumo simplemente, de pagar la entrada y terminar siendo un aparato que sostiene pero que no le da alma ni entrega su día a día a la institución. Pero el alma mater de un equipo de fútbol es lo social, no la administración de negocios. Ves dirigentes como Aníbal Mossa en que no hay ningún gramo de amor, sino figuración pública, vanidad como muchos dirigentes que contaminan la esencia del fútbol”.

Por lo mismo, Meléndez hace la distinción entre el hincha y el barrabrava, “que responde los vicios sociales que existen pero también a cómo él termina siendo una garrapata dentro de lo que es el sistema del club, porque se benefician económicamente. Por supuesto, es un elemento que no es muy deseado dentro de la salud, pero es parte natural de lo que pasa. Por eso, yo escribo como hincha, no como barrabrava; como hincha, no como periodista; como hincha, no como dirigente”.

En cuanto a sus proyectos inmediatos, “me propusieron hacer los guiones de un documental en un canal de televisión, una agencia internacional me propuso ir a Rusia, tengo que hacer el segundo libro, una continuidad, abordando los mundiales y también la página de Facebook, darle un peso más fuerte dentro de Latinoamérica, así como trabajar más lo audiovisual, así que esto está empezando”, concluyó Roberto Meléndez, que entre sus referentes literarios nombró a Guy de Maupassant (“por su ritmo, muy rápido, un estilo simple pero no cursi, que llena de adjetivos todo”), Hermann Hesse, Milan Kundera, y de literatura futbolera destacó a Eduardo Sacheri y Roberto Fontanarrosa. De los autores nacionales, mencionó a José Donoso, Roberto Bolaño, María Luisa Bombal, y de los actuales, Carmen Gloria López, y María José Ferrada.

Relacionado