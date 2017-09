Rotary Club celebrará sus 90 años con concierto lírico abierto a la comunidad

Con motivo de celebrar los 90 años del Rotary Club Punta Arenas, este jueves a las 20,30 horas, en el Teatro Municipal, se realizará un concierto lírico protagonizado por la soprano Katherine Vargas. El ingreso al espectáculo es gratuito y su duración aproximada será de una hora, en donde la cantante interpretará reconocidas piezas musicales como “O sole mio”, “El Brindis” de “La Traviata”, “Ave María” de Franz Schubert y “Por ti volaré”, entre otras. “Va ser bien dinámico y entretenido, con hartas sorpresas”, expresó la artista.

Con respecto a su llegada a Punta Arenas, Katherine Vargas agradeció la invitación hecha por Rotary Club Punta Arenas, ya que con ello puede entregar los frutos de su trabajo a lugares que no han tenido la oportunidad de escucharla. “Cuando uno tiene un don no es para uno mismo, es para compartirlo, me ha sido muy difícil el poder llegar a lugares tan descentralizados de la Región Metropolitana, así que yo agradezco la oportunidad y ojalá podamos llevarlo a muchos más rincones, que están aún más lejanos”, concluyó la soprano.

Por su parte, el actual presidente de Rotary Club Punta Arenas, Jorge Sánchez, señaló que el trabajo de la organización siempre ha sido colaborar a la comunidad, entregando cultura, educación e impulsando causas sociales. Con el concierto, esperan entregar su grano de arena, para apoyar la descentralización de las artes. Por lo mismo, invitó a toda la comunidad a no perder la oportunidad y que se hagan presentes en el Teatro Municipal, ya que no requiere de invitación.