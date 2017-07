“Se trabajó disgregadamente dentro de distintos servicios, sin tomar en cuenta un proyecto de esta envergadura”

David Fernández A.

-La autoridad además conversó sobre los lineamientos para la celebración de los 500 años desde que Hernando de Magallanes se encontró con esta parte del continente; y además detalló ideas con respecto a los pueblos originarios y el rescate de técnicas ancestrales de artesanía.

El viernes de esta semana el ministro de Cultura, Ernesto Ottone, arribó a Punta Arenas para inaugurar el esperado Centro Cultural. Ante esta visita El Magallanes, conversó con la autoridad de gobierno para conocer detalles sobre algunos aspectos culturales que involucran o podrían implementarse en la región.

-¿Está conforme con la implementación y estructuración del Centro Cultural?

-“Estamos felices, éste ha sido un proceso muy largo, de espera para la comunidad. Efectivamente existía una falencia de espacio, donde los creadores pudieran exhibir sus disciplinas y el público además pudiera disfrutar. La idea era que además de un lugar digno, fuera un recinto acogedor y que las personas lo sintieran propio; considero que en ese sentido con la inauguración se dio un paso importante, que por distintas razones se fue prologando en el tiempo, con muchas administraciones, por lo tanto yo creo que es un éxito finalmente el poder haber concluido el proyecto en el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet. Ahora viene el desafío de cómo lo llenamos de contenido, y aquello está, lo que hay que buscar es la administración y gestión del espacio, para darle la mejor cabida posible y poder focalizarlo a través de una Corporación Cultural, según escuché dijo el alcalde, Claudio Radonich. Aquello servirá para trabajar en redes con otros espacios culturales de la región y el país, para poder desarrollar un plan de gestión que sea el más acorde a las necesidades de la comunidad. Nosotros de todos modos tenemos acordado que el Cecrea, el Centro de Creación Artística, tenga un punto de salida de captación y creación, desde el Centro Cultural. Eso va a ser fundamental, estamos hablando de niños y jóvenes de 7 a 19 años, que de algún modo van a incursionar en distintos ámbitos de la creatividad, desde un espacio que va a estar identificado con el desarrollo cultural de la región”.

–El Centro Cultural cuenta con problemas de vialidad y falta de estacionamientos, ¿Cómo fue que se recibió esa obra, en vista de que la problemática era visible?

-“Yo recuerdo hace dos años y medio, que fue la primera visita que hice acá, los problemas de vialidad y estacionamientos fue una de las cosas que hicimos ver, que dentro del proyecto había todo un tema de validad que tenía que ser asumido por parte del gobierno regional, y los distintos ministerios sectoriales, porque efectivamente cuando uno quiere transformar un espacio cultural en un espacio vivo, obviamente se tienen que dar las condiciones.

“No solamente existe el problema de vialidad por la avenida, sino también hay falta de acceso, hay que buscar solución para cuando distintos colegios vayan a desarrollar actividades de mediación, se necesita hacer un cruce. Si uno lo ve así, no es único, también ha pasado en otras regiones y yo creo que tiene que ver con los procesos de alargue que han sufrido estos proyectos, sucede que la avenida del borde costero se remodeló durante el proceso del proyecto del Centro Cultural, sucede que las ciudades son dinámicas y van cambiando, entonces bueno, hay que buscar una solución, pero para que ustedes entiendan este problema también lo tenemos en el Teatro Regional del Bío Bío, a otra escala, pero está.

“Este es un tema que hoy en día, que será una de los grandes ventajas del nuevo Ministerio de Cultura, se va a estar pensando, ya que por ley, para cualquier tipo de construcción los ministerios tienen que coordinarse cuando se define alguna infraestructura, eso no estaba en el papel cuando se hizo el Centro Cultural, por lo tanto se trabajó disgregadamente dentro de distintos servicios, sin tomar en cuenta un proyecto de esta envergadura. Pero se va a reparar esa falencia y obviamente, durante la inauguración, por lo que percibí, de todas las autoridades regionales y locales, como también de la comunidad, lo único que quiere es apropiarse de este espacio para darle vida, por lo tanto los temas de circulación y acceso van a ir mejorando”.

-Finalizado el Centro Cultural, ¿existe la idea de construir una ‘arena’ musical?

-“Lo que siempre digo es vamos piano a piano, todas las regiones quieren tener su arena. Lo que yo creo es que primero hay que buscar una estructura que administre este espacio, también que se busque mejorar y reparar algunas cosas deficientes que hay en el Teatro Municipal. Yo me comprometí con el alcalde y el director regional, el año pasado en diciembre, realizar un informe que fue entregado al intendente y al alcalde, con el propósito de que ellos tomen las decisiones de cómo pueden mejorar las falencias que tiene, para abrirlo 100%. Yo partiría primero por asegurar esos dos espacios (Centro Cultural y Teatro Municipal), con financiamiento del gobierno regional y el municipio, para después pensar en otro tipo de infraestructura. De igual forma, aquí hay un proyecto pendiente que es la biblioteca, por lo tanto es fundamental terminar eso. Nosotros como ministerio, una de las cosas que queremos es lograr que los proyectos de infraestructura cultural avancen en conjunto y que dialogue de manera fluida”.

-Con respecto a la consulta indígena, ¿qué tipos de proyectos o beneficios habrá para los descendientes de los pueblos originarios, a lo que a cultura se refiere?

-“Nosotros tenemos un departamento de pueblos originarios que tiene un programa, que se definió con las comunidades, a lo largo de todo Chile, y en cada región se define cuáles son las líneas de trabajo y desarrollo. Ustedes tienen una región extraordinaria en donde hay tesoros humanos vivos, está la comunidad de Puerto Edén, los kawésqar y yaganes, se ha estado trabajando con ellos y en ésta región se ha definido como prioridad el rescate de la cultura y la lengua, por lo tanto los trabajos correspondientes con las comunidades se están realizando en torno a eso. Más en profundidad, cada director regional sabe cómo se definen los programas.

“En casi todas las regiones el rescate del patrimonio inmaterial es primordial. He hablado con la abuela yagán, Cristina Calderón, quien me ha mencionado que para ellos es fundamental que la cultura de su pueblo no se pierda, pero que tampoco se transforme en algo que no es, velar por la esencia de las tradiciones, y que los símbolos importantes de esta cultura no se usen de manera indiscriminada, descontextualizándose de su origen y el tema de la lengua, que para todas las comunidades es fundamental”.

-¿Cómo va a trabajar el consejo por rescatar o mantener las técnicas ancestrales de artesanía y trabajo de este tipo en la zona?

-“Ayer (por el viernes), en Santiago se juntó la mesa técnica, sectorial de artesanía, donde están los distintos representantes de los servicios públicos que trabajan en torno a la artesanía. Lo que se hizo fue la entrega formal del borrador de lo que va a ser la política nacional de artesanía, que se trabajó en las 15 regiones y en cuatro encuentros nacionales. Tal documento será entregado en agosto, y por lo tanto en la Región de Magallanes no sólo se aborda los temas laborales, sino también cómo el oficio se transmite, lo más importante entender es que no sólo hablamos del objeto artesanal, sino del proceso creativo, eso es lo que los artesanos quieren que se rescate. En esa reunión igual se entregaron las matrices para la posible ley de artesanía, para que en el próximo gobierno, sea cual sea, los artesanos tengan las herramientas para poder constituir un articulado de ley que les dé seguridad”.

-¿Habrá posibilidad de hacer un feria del libro, tal como lo hace la Cámara Chilena del Libro en Santiago y otras regiones?

-“Si no me equivoco creo que la Cámara Chilena del Libro organiza siete ferias del libro a nivel regional, pero hoy en día la cámara ya no está sola en el mundo editorial, por lo tanto hay que diferenciar entre las ferias comunales y las mencionadas anteriormente. Lo que nosotros podemos hacer es entregar las herramientas, gran parte de esas ferias, tanto como las de los independientes, de Coquimbo, Antofagasta y la de Valparaíso, se hacen a través de los fondos del Libro, en su línea específica que tiene que ver con ferias y festivales. Por lo tanto está el mecanismo, lo que yo propondría es ver acá de qué modo de la mano de la Cámara Chilena del Libro, poder postular y ver la posibilidad de organizarse. Las herramientas están, existen, hoy en día muchas regiones han podido organizar su primera, segunda o quinta versión gracias a este fondo, que lo que hace es apalancar recursos”.

-El 2020 se celebra los 500 años del paso de Hernando de Magallanes por el estrecho, ¿qué tipo de proyectos o actividades se contemplan a nivel central para tan importante hito histórico?

-“Cuando tuvimos la visita oficial a Portugal, donde participaron varios ministros y el intendente, Jorge Flies, se estableció que la conmemoración quedaría en manos del gobierno regional, con la idea de descentralizar el evento. Se están armando diferentes mesas de trabajo, ya ahí con el embajador de Perú hemos estado conversando de qué modo se puede hacer algo. Por algo era muy importante definir, y fue clave en las conversaciones con Portugal y España, definir que lo que estamos haciendo es una conmemoración de encuentros de dos continentes y no una celebración en el sentido de descubrimiento. En la visita quedó súper claro ese enfoque, y es el mismo que la región y el país le quiere dar. Por lo tanto lo que se está haciendo es planificar distintos tipos de eventos, algunos han nacido desde lo local, mientras que otros han sido desde la cooperación con Portugal y otras con España. Yo creo que, según lo que me ha dicho el intendente, de aquí a fin de año tendrá un calendario, no sólo de actividades, sino de encuentros en torno a estos temas, y no es solamente carnavales y fiesta, no, es más bien una línea relacionada con la investigación, publicaciones y suscribir acuerdos que perduren”.

-Justamente uno de los lineamientos de la conmemoración es dar a conocer al país, que Chile fue descubierto desde las tierras australes, ¿a nivel central colaborarán con aquel objetivo?

-“Yo no voy a estar para el 2020, sin embargo creemos que la línea que abrimos en los fondos concursables, que se llama ‘Chile Celebra’, debería estar orientado a los grandes hitos nacionales, tal como ocurrió este año con lo de Violeta Parra y el 2018 con memorias de los derechos humanos. Todo indica que la nueva administración, ya con ministerio debería focalizar esos programas, orientado hacía lo que es la conmemoración por los 500 años, así que yo espero que se tome la importancia que tiene.

“Ahora, lo que yo quiero clarificar es que como hemos avanzado tanto en el tema de nuestros pueblos originarios, hablar de descubrimiento no es correcto, este continente existía y las comunidades vivían mucho antes de que llegara la civilización. Es importante que también se haga ese trabajo con los niños, yo ahora revisaba las materias de mi hija y justamente están viendo este hito histórico, sin embargo al leer me di cuenta que hay que ser muy cuidadoso, porque al hojear los textos da la sensación que aún no hemos aprendido todo el camino que hemos recorrido con nuestros pueblos originarios, y el respeto que se les debe a su historia y cosmovisión, entonces es un tema que trabajarlo ya”.