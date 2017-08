“Siempre supe que la electrónica sería un género mayor en el siglo XXI”

El compositor francés, nombre histórico de la vanguardia musical y uno de los primeros en anticipar un presente dominado por sintetizadores, asegura a Culto que su primer concierto en Chile es “un sueño hecho realidad”, y asegura que la humanidad estaría viviendo una edad oscura para la creatividad.

Pese a que sus composiciones han musicalizado las visiones de futuro de la humanidad desde hace casi medio siglo, ese mañana que Jean-Michel Jarre viene delineando desde mediados de la década del 70 aún no llega. Con 69 años recién cumplidos, el músico y productor francés, probablemente la primera superestrella que tuvo la música electrónica en el mundo y pionero en llevar los sonidos sintéticos a álbumes multiventas y audiencias masivas, todavía sigue buscando lo que está por venir.

“Siempre supe y fui un convencido de que la música electrónica sería un género mayor en el siglo XXI. Porque no es un estilo musical como el pop o el rock sino una visión, una forma de abordar la creación y de diseñar música no sólo con notas sino también con sonidos. Hoy, la música electrónica está en todas partes y el EDM es una parte importante de ella, pero no lo único. Aquí también ha estado Moby, Air, Massive Attack, Pet Shop Boys, Tangerine Dream, Gary Numan, Hans Zimmer… la música de ellos puede sonar en una pista de baile pero no fue creada especial y únicamente para eso”, resalta.

