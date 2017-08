Sociedad Española llama al gobierno regional a agilizar los trámites para iniciar la restauración del Teatro Cervantes

– El proyecto busca terminar los arreglos del recinto para el año 2020, para que coincida con las celebraciones en torno

a los 500 años de la pasada de Hernando de Magallanes, por el estrecho marítimo que hoy lleva su apellido.

Retomar la antigua gloria y ser un espacio para la comunidad, son los objetivos del proyecto que busca restaurar el Teatro Cervantes, el cual fue cerrado al público hace casi 15 años. Los propietarios del recinto, la Sociedad Española de Punta Arenas, son los encargados de la mantención del lugar y actualmente lideran la iniciativa que busca volver a darle vida, ojalá hacia el año 2020 cuando se celebre los 500 años del paso de Hernando de Magallanes, por el estrecho marítimo que hoy lleva su apellido.

Para poder llevar a cabo el proyecto, la entidad hispana acudió al gobierno regional. Para ello, se reunieron con el intendente, Jorge Flies, para analizar la forma en que pueden recibir colaboración técnica y monetaria. Debido a lo simbólico de la fecha y el recuerdo que genera el recinto en la comunidad, la máxima autoridad comprometió su aporte.

Según explicó el presidente de la Sociedad Española de Punta Arenas, Juan José Salas, la restauración del Teatro Cervantes prontamente estará en manos de la Dirección de Arquitectura, por lo que será posible saber los detalles monetarios del proyecto, el cual no se conoce con exactitud, pero hay certeza de que son grandes sumas. A pesar de lo anterior, los dueños del recinto no pueden evitar sentir preocupación, porque sólo quedan cuatro meses para que termine el año y el gobierno regional no ha entregado nada concreto por el momento. De querer concluir cómoda y correctamente para el año 2020, los hispanos consideran que los trabajos deben ser inminentes.

“Se nos viene el término de 2017 y no tenemos algo más concreto, pero confiamos en que las autoridades pertinentes están con la intención y nos han asegurado que el apoyo llegará, porque hay interés de la comunidad en poder recuperar esto, y confiamos que se haga los más ágil posible y que el proceso administrativo sea lo suficientemente rápido para poder llegar a la fecha propuesta”, señaló Juan José Salas.

Detalles estructurales

Debido a que la Sociedad Española de Punta Arenas siempre tuvo la intención de reabrir el Teatro Cervantes, nunca descuidaron su mantenimiento, prestando especial preocupación por el cableado eléctrico y el sistema de calefacción, el cual es vital para mantener en buen estado las decoraciones en el techo y paredes, las que en realidad son pinturas en papel. Por lo mismo, aquello no será modificado, más bien será restaurado, otros sectores de la sala requerirán construcciones y cambios significativos.

El objetivo es transformar el recinto en un espacio de uso múltiple, al cual la comunidad puede acudir cuando todos los otros lugares fallen o estén ocupados. En primer lugar, Salas deja en claro que el proyecto no incluye el vestíbulo, ya que el arriendo al banco que ocupa ese espacio significa un importante ingreso para la entidad de colonia y, por lo tanto, la entrada será por pasaje Juan Pedrals (ubicado detrás de la Casa España).

El mayor desafío lo presentará un elaborado subterráneo del mismo tamaño de la sala, en donde albergará camarines para los artistas, baños para estos mismos, baños para clientes, bodegas y un espacio para servicios gastronómicos. Todo el piso será removido y será cambiado por uno nuevo, pero su posicionamiento es algo que está en evaluación, ya que puede ir escalonado, en diagonal o recto. La capacidad será de 200 a 250 personas.

La instalación de butacas también es algo que está siendo analizado, porque pueden ser puestas como en el cine, o quizás se elabore una idea para que los asientos estén de tal forma, que no sólo sirvan para proyecciones cinematográficas, sino también para hacer eventos gastronómicos, musicales, exposiciones masivas o actividades privadas. Lo concreto es que la Sociedad Española de Punta Arenas quiere albergar el teatro, cine, artes visuales, actividades escolares y todo lo que el recinto permita.

“Nosotros por nuestra cuenta hemos estado financiando todo lo que son los estudios asociados, instalaciones eléctricas, de gas, sanitarias, también está considerado realizarse prontamente los estudios de proyecto de iluminación, de sonido, de manera que tengamos la gama completa de todos los estudios asociados al proyecto de ingeniería”, explicó Salas, quien agregó que el escenario contará también con todos los detalles necesarios para su pleno funcionamiento.

Un detalle a destacar es que el Teatro Cervantes desea incluir un ascensor que se conectará a la cocina del tercer piso de la Casa España, con ello se podrá entregar un servicio de cóctel o hacer muestras gastronómicas más elaboradas. Con ello el recinto se diferencia de otros, que no tienen las instalaciones para proporcionar ese servicio.