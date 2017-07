Títeres invitaron a cuidar el medioambiente con canquenes colorados como protagonistas

La presentación la realizó la Agrupación Ecológica Patagónica, la cual creó la historia y la presentó en diversas localidades de la región el año pasado, gracias a la adjudicación de un Fondo de Desarrollo Regional.

La Agrupación Ecológica Patagónica volvió a presentar su obra de teatro “Canquén Colorado: Nace la Esperanza”, regresando el martes a los escenarios después de haber itinerado en Magallanes, los últimos meses del año pasado. La obra tuvo una nueva función, ya que ese mismo día la ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma Manríquez, hizo entrega oficial de las 26,16 hectáreas ubicadas en Punta Sedger, desembocadura del río San Juan, a 58 kilómetros al sur de Punta Arenas; para la creación del Monumento Natural Canquén Colorado.

Utilizando títeres manejados por voluntarios y colaboradores de la agrupación, la historia está situada en la zona protegida del ave, ubicada en San Juan. Narra la intención de una pareja de canquenes colorados para tener una cría, sin embargo la presencia de los humanos no les permite cumplir su sueño, poniendo en peligro el único huevo que tienen. Específicamente son un padre y su hijo quienes invaden el terreno y, en su ignorancia, hacen fuego y cortan árboles, arruinando el hogar de estas aves, que actualmente están en peligro de extinción.

Para resolver su problema, la pareja acude a Don Tucúquere y Don Carancho, quienes hablan con los humanos y les hacen ver el daño que están haciendo. La historia concluye con el padre y el hijo disculpándose y haciendo un compromiso por proteger el medioambiente. Tal juramento se extendió a los niños que se encontraban en el público, los cuales fueron invitados para observar la obra.

Según explicó el presidente de la Agrupación Ecológica Patagónica, Humberto Gómez, el objetivo de la iniciativa creativa es concientizar sobre el peligro de extinción y protección inmediata que requiere el canquén colorado. Por lo mismo, tienen como público objetivo a los pequeños, para que a través de ellos los padres también adopten la mentalidad de resguardar este animal y el medioambiente en general.

“No queremos tener que lamentar la pérdida no sólo del canquén colorado, sino de todas las consecuencias que hay con la desaparición de una especie. Nosotros como adultos les estamos legando a los niños un planeta muy hostil. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que los adultos entiendan que esto no es ficción?, no es una película de Hollywood, es algo que está pasando ahora, aquí en Magallanes, es real. Siempre pensamos desde el inicio de la agrupación que debemos sensibilizar sobre el tema, enfocándonos en los niños, ya que nos dimos cuenta que ellos son los que finalmente hacen entrar en razón a los padres. Los jóvenes y niños serán los futuros ministros, ingenieros y otros profesionales, ellos serán los responsables que tendrán en sus manos la decisión sobre el cuidado medioambiental. Considero que actualmente el evitar destruir ecosistemas únicos o proteger ciertas zonas, no se ve con el compromiso que se necesita por parte de las autoridades actuales, hay algunos personeros que han demostrado preocupación, pero en general no existe ese pensamiento por proteger el medioambiente por parte de los políticos y empresarios”, concluyó Gómez.