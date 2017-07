Tributo a los 50 años de The Beatles

Hoy, después de las 23,30 horas, en el pub Celebrity (calle José Menéndez Nº999, esquina O’Higgins), se realizará un concierto tributo a The Beatles, llevado a cabo por el grupo The Eggman. El ingreso tendrá un valor de $1.500 por persona.

El grupo, cuyo nombre está inspirado en la canción “I Am the Walrus”, debido a que en la letra incluye la frase “I am the eggman, They are the eggmen”, el cual además cumple 50 años desde su curiosa creación; justamente recordará la larga trayectoria que tienen los cuatro de Liverpool, quienes marcaron la década de los ’60.