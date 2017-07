Un rescate del pasado y los elementos actuales más interesantes exhibe quinta Muestra de Coleccionistas

Ayer se inauguró la quinta Muestra de Coleccionistas que organiza el cuarto año medio Van Hesse, en el sector de enseñanza básica del Liceo Salesiano San José (ingreso por calle Waldo Seguel). En el lugar, se encuentran reunidos más de 60 expositores regionales, nacionales e internacionales, quienes exhiben al público sus apreciadas colecciones de antigüedades, filatelia, monedas y billetes, autos a escala, aeromodelismo, servilletas, llaveros y lápices, entre otros.

Los interesados en poder apreciar este espacio, sólo deberán pagar $500 por persona, ello les dará derecho a poder ver piezas de gran valor y además aprender los detalles de cada elemento, siendo algunos relevantes en la historia internacional.

Un infaltable en la muestra es el Elvis Magallánico, Rodrigo Olivares Fuenzalida, quien siempre se hace partícipe con su colección dedicada al Rey del Rock. El fanático admirador del cantante explica que su pieza más costosa es la réplica exacta de un traje que usó Elvis en Hawai, cuyo valor es de US$2 mil (un poco más de 1 millón 300 mil pesos chilenos). Precisó que lo mandó a pedir a una empresa especializada, que confecciona a la medida la vestimenta.

En otro sector del establecimiento educacional es posible encontrar una sala dedicada a los años ’70 y ‘80. Mauricio Labraña tiene desde publicaciones antiguas, hasta tecnología pionera en su rubro. En su colección destaca una publicación de La Prensa Austral, cuya fecha dice 12 de septiembre de 1973, un día después del Golpe Militar de Augusto Pinochet. También es posible ver ediciones de la revista Mecánica Popular y Mampato. Sin embargo, el coleccionista prefiere la tecnología, siendo sus más preciadas piezas las consolas Atari y el computador Macintosh 128K.

Cerca de este mundo antiguo, pasamos a los primeros pasos de la reproducción musical en aparatos. Marlene Miranda Echeverría, llegó con una parte de la colección de radios, tocadiscos, grabadoras y electrolas, que ha reunido junto su esposo, Jorge Bencich.

“Tenemos más de 300 piezas. Mi marido hace trabajos en el campo con motores y hace muchos años atrás la gente no le tomaba mucho valor a estas cosas, entonces se las regalaban. Aunque ustedes no lo crean muchas se recopilaron de la basura, otras las han regalado y como él las repara, las deja funcionando, yo me encargo de la parte estética, no los restauro, sólo las mantengo de la misma forma con pequeños arreglos. Así hemos ido coleccionando estas piezas por más de 20 años”, explicó Marlene Miranda.