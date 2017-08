Waldo Parra autor de “Masones & Libertadores”: “Existe una dicotomía de que si un libro es fome, es serio, y si es entretenido, es superficial”

Es parte de un fenómeno que se ha “tomado” las librerías en el último tiempo. La del autor que no se quedó con lo que le dijeron los libros de historia formales ni con la visión exclusiva de sus investigadores. Tal como Jorge Baradit, por poner un ejemplo famoso, Waldo Parra dio una “vuelta de tuerca” a lo ya conocido y si bien se centró en un tema en específico, a través de su obra escudriña en los secretos de los masones, esa organización hermética que ha sobrevolado la vida nacional, pero de la que poco y nada se sabe.

Contento por regresar a Punta Arenas después de 45 años, este ex alumno del Liceo San José (cursó primero y segundo básico a principios de los ’70) se reunió el jueves con los aficionados a las letras en la librería Qué Leo y el viernes, visitó el Colegio Miguel de Cervantes, para compartir sus conocimientos con los alumnos.

Antes de todo esto, visitó El Magallanes para comentar sobre su trilogía literaria que tanto ha dado que hablar: “Masones & Libertadores”, que ya ha publicado sus dos primeros ejemplares y que el próximo año editará su última parte. “El tema es una novela histórica que relata un poco las vicisitudes de los próceres latinoamericanos, no solamente chilenos, en el proceso de independencia de Hispanoamérica”, partió resumiendo el autor.

Waldo Parra explicó que la motivación para escribir este gran libro, siendo él un doctor en Derecho, surgió hace casi diez años. “Vengo de una familia académica, humanista y cuando decidí escribir este libro era porque lo manejaba, no me era difícil acercarme al tema. Ahora igual tuve que hacer una investigación bastante larga, no es lo mismo un libro contemporáneo que otro ambientado hace 200 años. Fui súper riguroso, ese proceso tardó un par de años, la primera vez fue en 2006-2007, fui a casa de unos amigos en Semana Santa y estaba el libro de ‘El Código Da Vinci’, que estaba de moda y me lo leí de una patada, era muy fácil leerlo, entonces ahí me vino la inspiración de pensar en estos próceres y que si no la escribía, otro la iba a hacer”.

La idea con esta investigación era aportar con aspectos desconocidos de los masones y de su influencia en el proceso independentista, donde el autor presenta algunos ejemplos. “En esos años no estaba tan consolidada la idea de que Chile fuese una república, podía haber sido una monarquía constitucional, de hecho se pensó. El general San Martín escribió una carta a los ingleses pidiendo que en Sudamérica se trajera un príncipe francés para que gobernara en Argentina y un príncipe inglés para Chile. Por qué no llegamos a eso, seguramente porque en el trasuntar de este proceso, ganó la mirada más republicana, pero eso no se cuenta”

“Este libro facilita un poco el tránsito entre la historia oficial y aquella que es más integral y que no siempre sabemos. Otro ejemplo, hasta hace muy pocos años, fueron los argentinos los que encontraron un plan que elaboraron los ingleses (el plan Maitland) para llevar adelante el proceso de independencia hispanoamericano y si se analiza el plan es exactamente lo mismo que hizo San Martín para llevar a cabo el proceso de independencia de Chile. Llegó San Martín de Europa, se instaló en Buenos Aires, se casó con una porteña, se instaló en Mendoza, organizó el ejército, ganó las batallas y siguió a Perú. Hay un autor argentino, que es un ex político Rodolfo Terragno que plantea que la importancia de San Martín no está en que se le haya ocurrido esto de forma espontánea, lo grandioso de San Martín fue haber desarrollado bien este plan”, profundizó.

“El primer libro salió en abril del año pasado todos se llaman ‘Masones y Libertadores’, pero cambia el subtítulo, el primero era ‘El amanecer de la república’ un título muy masón, el de este año, azul, ‘El secreto de la logia’ y el tercero, que debiera salir en mayo del próximo año, se llama ‘El legado de los héroes’. El primero está más ambientado en Europa, donde se fraguó el famoso plan; el segundo más en Sudamérica, lo que pasó cuando estos próceres vuelven y se instalan en la lógica de la independencia y armar gobiernos. Y el tercero, más orientado a EE.UU. porque tomo el personaje de José Miguel Carrera que en 1815 y 1816 estuvo en EE.UU. donde armó una flota de barcos que se trajo para continuar con el proceso y llegó a entrevistarse con el Presidente de esa nación que ya se vislumbraba como potencia”, describió el autor.

La desconfiada mirada del historiador

La serie “Historia Secreta de Chile” de Jorge Baradit ha hecho que muchos historiadores se tiraran los pelos prácticamente ante este fenómeno. Lo mismo ha sucedido en Magallanes, con el caso de los pueblos originarios y el exterminio del que fueron objeto, que la historia oficial omite o deja en segundo plano. Y si bien a Waldo Parra no le han llegado críticas tan directas, sabe que su obra puede ser mirada en menos por parte de los historiadores.

“No he tenido estos problemas porque parto diciendo que no soy historiador y que esto es literatura, de hecho esto está escrito en prosa lírica, que ha sido bien recibida, pero no pretendo dictar cátedra, sino que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero sí creo que los historiadores han fallado en dos cosas, uno en no abordar estos temas, y lo otro es que los libros de historia en Chile, y de ciencias, son muy fomes, entonces para un estudiante de colegio resulta más entretenido leer un libro como el de Jorge o el mío”, explicó.

Para Parra, “existe una dicotomía de que si un libro es fome, es un libro serio, y si es entretenido, es superficial. Pero en EE.UU., es muy común que un científico, un académico, quiera exponer y difundir sus ideas, de una forma general, a través de libros entretenidos, escritos de manera amena y no como un ladrillo”. Y si bien es cierto indica que “la gente más compra que lee, creo que hoy hay muchas nuevas maneras de acercar a las personas a la lectura, lo cual es muy bueno porque acerca al conocimiento”.

De hecho, valoró la instancia que le entregó Qué Leo para comentar en persona estos temas, porque “se generan puentes que ayudan a la comunidad. He estado en colegios, porque esta saga la recomendaría para gente de adolescente en adelante. Y recuerdo que en un colegio en Villarrica, había un cabro de cuarto medio y un niño de octavo, y los dos hacían preguntas súper heavys, la historia a todos nos interesa, pero si lo haces de manera entretenida. Siempre digo que esto es como Star Wars. Tienes a Francisco Miranda como Obi Wan Kenobi, San Martín es como Darth Vader, entonces uno busca esas similitudes y por qué no en Chile no podemos escribir una saga tan entretenida como las que vienen de afuera. La historia de nuestro continente es tan entretenida como la mejor del mundo”, finalizó Waldo Parra.