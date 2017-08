Administrador municipal no pagaba por estar alojado en el albergue deportivo

Concejal Carlos Soto exigió explicar diversas situaciones que le parecían irregulares En sesión del Concejo Comunal el edil pidió, además, aclarar un contrato suscrito entre la Corporación de Deportes y el ex concejal César Vivar, documento que el director ejecutivo Andrés López, desvirtuó “porque no es el verdadero y contiene errores”

Una serie de consultas pidiendo informes sobre situaciones que le merecen dudas e imputaciones que espera demostrar, en contra de la alcaldesa Marisol Andrade, lanzó en las últimas sesiones del Concejo Comunal el concejal de Porvenir, Carlos Soto. Entre ellas el porqué el administrador municipal, Ildefonso Neira, desde su llegada a la comuna y pese a su subido sueldo, se hospeda en el albergue deportivo municipal sin pagar arriendo alguno por su estadía y sin que el director ejecutivo de la Corporación de Deportes, Andrés López, le exija el pago diario de 30 mil pesos ($300 mil mensuales) que se le cobra a otros particulares que se alojan allí.

Al respecto, la autoridad edilicia dijo que en efecto, Neira está en el albergue, pero que ella desconocía que no estaba cancelando por el hospedaje. “Cuando me entero de esto, le instruí que el lunes (ayer) regularice la situación y él me señaló que ese mismo día va a enterar los pagos desde que está en el albergue”, señaló la alcaldesa fueguina. Agregó que va a conversar con el administrador y con López, para ver porqué se produjo la deuda, pero que hoy, a su regreso de Punta Arenas, espera que el caso esté saneado.

Contrato con ex concejal

Otro hecho que llamó la atención del edil indagador, fue un contrato firmado entre Andrés López y el ex concejal César Vivar, por la prestación de servicios contables a la Corporación de Deportes, documento que más tarde el director ejecutivo desvirtuó, por cuanto -adujo- se trata de un documento no válido, pues el contrato real fue corregido. “Al quedar archivado el que no es valedero, fue enviado por error con lo solicitado por la municipalidad para hacerlo llegar al concejo. El señor Vivar prestó servicios contables a honorarios entre enero y junio de este año y a eso se debe el contrato”, explicó López.

No obstante, el concejal Soto estimó que si Vivar era edil en ejercicio del anterior Concejo Municipal y como tal aprobó el presupuesto municipal de este año, “estaba aprobando recursos que después él mismo aprovecharía. Y no me pueden decir que hay sólo dos ítems, porque entonces, ¿ningún otro concejal preguntó a qué fin iba a ir cada uno de los pesos del presupuesto 2017 de la Corporación de Deportes?, ¿qué aprobaron para gastos de deportes en la comuna, entonces?”, preguntó.

Carta a Contraloría

Las imputaciones de Carlos Soto fueron subiendo de tono, en una sesión que caldeó los ánimos de todos los asistentes, al punto que la alcaldesa le indicó que para acusarla con base no recurra a sus pares y que “se ponga los pantalones” para, como hombre, hacer sus imputaciones por sí mismo. Finalmente, Soto logró que 5 de los 6 concejales firmaran una solicitud a la Contraloría, que ya tenía redactada, para que se indague más a fondo lo sucedido con el cobro del pago del seguro por el incendio del Gimnasio Padre Mario Zavattaro, que rubricaron sus pares Juan Bahamonde, Ryan Verdugo, Mario Cárcamo y Javier nancuante. Sólo Rosa Gesell se negó a hacerlo.

Fotos Félix Iglesias M.