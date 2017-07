Concejal insiste en definir destino del actual hospital

No cesa en su lucha por el destino del actual Hospital de Porvenir, el concejal Mario Cárcamo (PR), quien esta vez le propone crear una instancia de diálogo y negociación para tratar el tema, antes que se produzca la desocupación total del edificio con la próxima inauguración del nuevo recinto, al gobernador de Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas. El edil propuso la creación de una mesa de trabajo que sea liderada por la Gobernación de Tierra del Fuego, para poder establecer el uso que se le dará a las dependencias actualmente en uso del Hospital Marco Chamorro Iglesias, según consignó al término de la reciente sesión del Concejo Municipal fueguino.

“Es un tema que vengo planteando desde el año pasado y al momento, no he sido escuchado. Lo que quiero evitar es que el actual recinto, que ha estado al servicio de la comunidad por más de 50 años, no le suceda lo mismo que al antiguo Hospital Regional de Punta Arenas, que aún no tiene destino”, planteó. Es una buena instancia -apuntó- donde la comunidad, a través de los distintos entes como son su Concejo Municipal, Salud y otras organizaciones, pueda aportar ideas para darle el mejor destino a este recinto”.

Para refrendar su continuo llamado, que inició hace varios meses ante el gobierno regional y a la dirección regional de Salud, Cárcamo enfatizó que “ya se cuenta con un informe favorable, emanado por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Este establece que dichas dependencias se encuentran aptas para seguir siendo utilizadas”, información entregada por el Seremi de esa cartera, Ricardo Haro, por lo que ya no hay impedimento para tomar una iniciativa al respecto, aseguró.