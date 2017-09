Concejo Municipal escuchó la postura de Koba sobre actual “crisis de la carne”

Por primera vez se reunieron ediles con representantes de cesada sociedad

En una nueva “reunión de trabajo” sesionada el pasado viernes en la sala de reuniones anexa al despacho de la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, se produjo -por vez primera- el encuentro del Concejo Municipal (sólo con la ausencia del concejal Carlos Soto), con los representantes de la Sociedad Koba Ltda., Jorge Oyarzún Fuentes (recién cesado arrendatario del matadero municipal de Porvenir), su vocero, Pedro Aguilera Milovic y su abogado, Marcos Alvarado. Por el municipio, además de la alcaldesa y cinco ediles, se sumaron el administrador comunal, Ildefonso Neira y el asesor jurídico, Marcos Hormazábal.

Como se trató de un encuentro privado, no ingresó la prensa, pero al salir de la sala, Pedro Aguilera señaló que lo tratado “fue más que nada una conversación, que tenía por objetivo poderse acercar a una solución a la crisis que está produciendo el término de funciones del matadero municipal. Fue solamente eso”. Consultado si notó que exista ánimo de llegar a un acuerdo que ponga fin al problema del no funcionamiento del matadero de autoconsumo en la comuna, apuntó que “el ánimo de nuestra parte está, pero por parte del Concejo, no sabemos. Es algo de lo que no puedo opinar”.

Añadió que a su parecer “la alcaldesa tiene que ‘cortar el queque’ cuando sea el momento. No veo qué más puede hacer, porque depende del Concejo también”. Por su parte, Jorge Oyarzún estimó que “fue una conversación que debimos haber tenido desde el principio. Sirvió para aclarar ciertos aspectos y poder llegar, ojalá, a una pronta solución, pero ahora depende del acuerdo del Concejo sopesar los puntos de vista que hay entre Koba y la municipalidad”.

No obstante, estimó que de parte de la alcaldesa le pareció ver buena disposición “y esperamos que se dé una pronta solución a este tema”. Oyarzún se refería así a buscar un consenso para resolver la disputa que se produjo entre los seis carniceros que quieren ser los próximos concesionarios del matadero municipal, su propia salida del recinto y la demanda del municipio en su contra por la retención de la llave de acceso al plantel, así como a su propia contrademanda exigiendo ser compensado por las inversiones hechas al local durante los 18 años que lo arrendó a nombre de Koba.

Alcaldesa, apuradita

A su vez, la alcaldesa Marisol Andrade, quien salió presurosa de la casa municipal porque debía abordar la lancha de la Armada para viajar a isla Contramaestre junto a personal del Cequa regional, alcanzó a decir que fue una reunión en tono amigable y que sirvió para conocer la postura de Koba en torno a la continuidad del matadero de autoconsumo. Agregó que ahora se deberá analizar en el seno del Concejo qué es lo mejor para el bien de la comunidad.

Sin embargo, deslizó un “pequeño acuerdo” logrado en la entrevista: que ambas partes pedirán al Juzgado de Porvenir aplazar las respectivas acciones legales de cada parte. “No quiere decir que se van a dejar de lado las demandas, si no que vamos a esperar cómo se resuelve el tema y mientras tanto, se le pedirá al juez postergarlas hasta que decidamos qué se va a resolver”, sintetizó.