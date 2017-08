Decisión de entregar en comodato el matadero a nueva sociedad es para evitar monopolio

Explicó alcaldesa Andrade ante aceptación de propuesta de socios de TALVSV

A muy tempranas horas del jueves pasado se reunió con los seis comerciantes de la carne que integran la Sociedad TALVSV, la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, para informarles de la demanda de restitución de las dependencias del matadero municipal que presentó el municipio fueguino en contra del ex detentador del recinto, Jorge Oyarzún Fuentes, debido a que no ha devuelto las llaves de acceso al plantel. En la oportunidad, el abogado municipal, Marcos Hormazábal, les explicó los alcances de la acción judicial, de la que espera una pronta resolución para que los comerciantes puedan seguir sus trámites para ser los nuevos concesionarios del local de faenamiento de autoconsumo.

“Estoy muy contenta con ellos, porque mientras dure este trámite, Porvenir se asegura el faenamiento de carnes con costo asumido por los carniceros, que están faenando en Cerro Sombrero. Por tanto, el abastecimiento está asegurado, especialmente ante la llegada de Fiestas Patrias, sin que implique un desmedro para la comunidad. Así que muy tranquila por esa situación”, dijo la autoridad comunal.

En relación a la actitud de Oyarzún, no sólo de negarse a reintegrar las llaves del inmueble si no también a su reclamo por compensación a sus mejoras permanentes en el establecimiento, Andrade dijo que no desconoce la inversión y si es necesario cancelarlas. “Pero eso no tiene nada que ver con la entrega del bien raíz, donde él se equivocó”, hizo notar.

“En ese sentido, lamento que un porvenireño cause daño a Porvenir y a sus pares”, acotó, explicando que aún cuando Oyarzún sabía que su contrato vencía en diciembre del año pasado, nunca se interesó en que se le renovara el contrato de comodato ni fue a hablar con ella. “Quienes sí vinieron fueron los carniceros de TALVSV, que se explayaron ante el Concejo a fines de enero de este año”.

“La queja de ellos es que había un monopolio en la prestación del servicio que recibían, ya que le entrababan la cantidad de faenamientos, especialmente en las fiestas de fin de año, donde se coartaba la cantidad de animales que pedían faenar. En toda economía de mercado el monopolio es malo. Tengo formación económica y creo que es bueno cuando está el trabajo colectivo y aquí va a beneficiar a todos, ya que les pedí que estén involucrados todos”, finalizó la jefa comunal.