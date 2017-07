“Dos o tres personas no van a evitar que la gente de Porvenir reciba la atención que se merece”

Flies respondió a advertencia de Kalazich de impedir inauguración del nuevo hospital Minimizando el poder de convocatoria del líder del Comité de Defensa de Porvenir, la autoridad regional dijo que hay una serie de factores que impiden la llegada de los profesionales exigidos, entre ellos el bajo número de la población de la capital fueguina

“Acá no funcionamos con amenazas, ni nada por el estilo. Cuando haya que funcionar, vamos a funcionar; cuando hay que inaugurar, inauguramos. Siempre los hospitales han comenzado a funcionar mucho antes de su inauguración, así que en eso siempre un hospital tiene que estar varias semanas, o meses, funcionando antes que se inaugure”, afirmó tajantemente el intendente regional, Jorge Flies, durante su visita a Porvenir, el viernes recién pasado, donde presidio el acto de entrega de 120 subsidios habitacionales a futuros propietarios del proyecto de viviendas sociales Lomas del Baquedano III, ceremonia que tuvo lugar en el gimnasio del Liceo Hernando de Magallanes. Respondía con ello a la advertencia final lanzada hace una semana por el líder del Comité de Defensa de Porvenir, Juan Carlos Kalazich, a que ahora toda la provincia fueguina no permitirá que se inaugure el nuevo hospital, si no se asegura la presencia permanente de cuatro especialistas médicos.

“Así que en ese sentido, no tengo ninguna duda en que vamos a estar haciendo funcionar el hospital y que no dos o tres personas van a evitar que ética y moralmente nuestra gente de Porvenir reciba la atención que se merece, con todo el equipamiento y el personal que sea necesario”, añadió la autoridad regional. Al mencionar “dos o tres personas”, tácitamente puso en duda que el dirigente del movimiento fueguino logre convocar según lo advertido, a toda la comunidad isleña, como asegurara Kalazich al involucrar recientemente en la causa a los alcaldes de Primavera y Timaukel.

“No es el momento de especialistas”

“Lo fundamental es el funcionamiento del hospital. Ahí hay un tema ético y el hospital va a funcionar, esperemos. Acá el Estado y lo que nos hemos comprometido como Estado, y ustedes han visto el esfuerzo, es tener un hospital nuevo. Quedarán los desafíos para las nuevas autoridades en seguir progresando en la comuna”, añadió Flies sobre el tema.

“Lo de los especialistas nosotros lo hemos dicho: tal vez no es éste el momento, Hoy día no hay especialistas en formación con un periodo obligatorio para estar acá y cualquier formación, cualquier empeño que se haga con especialistas es de largo, largo aliento. Estar limitando o cerrándose, porque nadie está llamado a lo imposible, y hoy día hay una dificultad muy importante que tiene que ver con el número de población, con la disponibilidad de especialistas, con la formación para estar acá”, clarificó.

“Nosotros hemos comprometido mejor infraestructura, mejor equipamiento, más personal y tener una atención 24 horas. Y en eso hemos cumplido plenamente. Hemos conversado con la alcaldesa, con el gobernador y todas las veces que sea necesario (con Juan Carlos Kalazich, líder del Comité de Defensa de Porvenir), nos sentaremos a conversar”, aseguró finalmente.

Contradicción

No obstante, al referirse a la entrega de subsidios para el futuro conjunto habitacional “Lomas del Baquedano III” y otras obras trascendentes en la comuna fueguina, el intendente había mostrado su optimismo sobre el crecimiento de la población de Porvenir, previendo que “vamos a llevarnos una sorpresa en el Censo las próximas semanas, en el mes de agosto”. Pero acto seguido se contradijo al mencionar que los especialistas no pueden ser destinados al hospital de la capital fueguina por el bajo número de habitantes, como se desprende de sus declaraciones posteriores.