Dudas infundadas de concejal provocan molestia

Una duda expresada por el concejal Carlos Soto en la hora de incidentes en la última sesión ordinaria del Concejo Municipal, el pasado viernes, provocó la molestia de la alcaldesa, del titular del departamento de Tránsito y de la profesional cuestionada al efecto. El edil señaló que fue informado que la médico Indira Cortés, de nacionalidad colombiana, que atiende el psicotécnico en la entrega de permisos de circulación y es parte de las rondas al sector rural de la comuna que cumple el municipio, no tendría permiso para ejercer la medicina en Chile.

De ser así -advirtió Soto- él no podría votar favorablemente el presupuesto municipal para el próximo año, por corresponder la contratación a un ítem ilegal. No obstante, la respuesta de la alcaldesa Marisol Andrade, del director de Tránsito, Diego Reusch, como de la propia doctora -que fue citada a comparecer a la reunión- fue contundente: existe un convenio de colaboración de prestaciones de medicina entre Chile y Colombia, que habilita a la profesional y además, ella cumple con las pruebas Eunacom, exigencia del Sistema de Salud para ejercer en el país.

“De no ser así, yo no habría podido practicar la medicina incluso en el Ejército de Chile, que es donde cumplía mis funciones hasta antes de entrar a trabajar mediante contrato con este municipio”, alertó la doctora Cortés. Por su parte, la jefa comunal y presidenta del Concejo, Marisol Andrade, fue más categórica al llamar al concejal a documentarse e informarse antes de manifestar sus dudas y a no traer antecedentes inexactos al seno del cuerpo colegiado.

No fue el único incidente urticante, pues la concejala Rosa Gesell anunció que tenía en su celular un mensaje “que es muy delicado”, acentuó, pero que pidió sea tratado cuando no haya público (ni prensa, se entendió). “Lo vamos a tratar después de la reunión y sin personas presentes”, solicitó. No obstante, trascendió que haciendo una broma en el grupo Wattsapp de los concejales, Soto habló de “platas robadas” en el municipio, lo que provocó el enojo de la alcaldesa y varios de los intervinientes y las sonrojadas excusas del edil.