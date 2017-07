Esforzada emprendedora que perdió su casa en incendio clama por ayuda de materiales

El pasado 12 de julio la desgracia golpeó a la pequeña empresaria de Porvenir, Gladys Zapata, quien es la única proveedora de flores frescas de esta ciudad y, además, de un emprendimiento de venta de productos del mar, horticultura y trabajos de costura. Un incendio consumió la casa habitación de 72 metros cuadrados que tenía en su parcela del sector Laguna de Los Cines y aunque salvó su invernadero, sufrió grandes pérdidas económicas, ya que tanto su congelador como todo su mobiliario, vestuario, recuerdos y demás bienes los perdió por completo.

Para peor, la emprendedora fueguina se encontraba realizando diligencias en Punta Arenas y su esposo, trabajando en una empresa constructora cuando se produjo el incendio, que según el peritaje bomberil, tuvo su foco en un cortocircuito en los enchufes del congelador en el que almacenaba los recursos marinos. Por fortuna, reconoció la afectada, la solidaridad de los porvenireños la está ayudando a salir adelante: Indap le permitió atrasar el pago de su crédito, la tienda Jovi le ofreció un vale para sacar ropa y la gobernación de Tierra del Fuego le va a entregar una máquina de coser.

“Todavía estoy en blanco, me cuesta asumir que ya no tengo dónde vivir. Tengo también una casita pequeña que arriendo y eso me ayuda a vivir, pero se quemó todo, mis fotos, mis documentos. La municipalidad no me puede ayudar, porque hace poco entregaron la última cabaña a otra familia que también perdió su casa en un incendio, pero me dieron una canasta familiar”.

“Ojalá me pudieran colaborar con materiales de construcción, madera, planchas de zinc, porque yo tengo que trabajar todos los días y justo ahora parte la temporada de siembras y no tengo dónde estar. Quizás lleve una cama y me instale a vivir en mi invernadero y voy a seguir ofreciendo mis flores y mis verduras, llevándolas a domicilio, porque no hay otra que volver a empezar”, finalizó la esforzada dama fueguina.