Fuerte impulso progresista propone alcalde de Timaukel para la comuna austral

Fotos Félix Iglesias M.

Un gimnasio que es “la envidia sana de Porvenir”, porque recuerda al desaparecido recinto Padre Mario Zavattaro (aunque de mucha menor capacidad, 200 cómodas butacas) va a tener en pocos meses la villa Cameron, gracias a un proyecto FNDR por 305 millones de pesos. Aún más, sólo hace pocos días -para el aniversario de la capital fueguina- el gobierno regional le aprobó otros 12 millones para la instalación de 4 calefactores aéreos, incluyendo un estanque de gas ubicado a 100 metros del recinto.

Se trata del mismo inmueble antiguo, que por décadas fue calefaccionado con un simple tambor a leña y tenía un crudo suelo de cemento, que desde octubre del año pasado comenzó a ser refaccionado por la empresa regional Roberto Mihovilovic González. El recinto cuenta además con una caseta de comandos y de transmisión, que al igual que el resto de los muros, está revestido de grata madera, sólo con una protección de barniz.

El piso sigue siendo de cemento, pero con una capa protectora de poliuretano Epifrex, pegada por un elemento adhesivo importado, lo que permite a los deportistas suavizar las caídas al suelo, sin que se note la dureza del radier, nos explica en el mismo gimnasio el operario Abdón González, quien por 11 años ha trabajado con la empresa ejecutora. Por fuera, también la transformación es total: pintura de sus 4 fachadas, un enlosado de adocreto rodea el edificio y una hilera de postes de luz ilumina sus accesos.

Uno de los mejores de la región

“Estamos bastantes contentos, ya afiatado en el cargo y con muchas ganas de trabajar con nuestro equipo municipal para que esta comuna tenga el cambio tan esperado por largos años”, comienza señalando el alcalde de Timaukel, Marcos Martic. “De partida, estamos a punto de recibir un gimnasio de primer nivel, que va a potenciar el desarrollo deportivo-cultural de nuestros vecinos y de las personas que deseen hacer uso del mismo”, apunta.

Martic añade que a los avances observados, se unen tableros electrónicos y la posibilidad de practicar diversos deportes, y para el público hay muy holgadas butacas individuales. “Yo creo que hoy ésta es una de las mejores estructuras deportivas que tenemos en la región”, agrega con orgullo.

Potenciación del turismo

Pero hay un tema en el que Timaukel trabaja fuerte, junto a los otros alcaldes fueguinos y a la Wildlife Conservation Society: el turismo. El objetivo, potenciar el Plan de Turismo (Pladetur) como Tierra del Fuego unida y para eso esperan que Timaukel se sume al futuro Centro de Formación Técnica (CFT) del Estado, para generar alternativas a las sedes que se proyectan en Porvenir y Primavera.

Al respecto, dice que está aguardando la formación del Club de Jineteada de Timaukel y que se potencie el rally y la maratón de la comuna, además de potenciar un campeonato de pesca con mosca en los bellos lagos del territorio, y fomentar una mayor participación de cultores chilenos en el Raid Internacional de Kayakismo Chileno-Argentino. También espera afianzar las actividades propias del sector campesino, con carreras a la chilena, la taba y la rayuela.

Para el tema, eso sí, no se requiere abandonar la villa Cameron, si no al revés, dice Martic: potenciar la capital comunal. “Si queremos crecer y desarrollarnos como comuna, no por eso vamos a ir dejando pueblos abandonados. Mi política es todo lo contrario: dejarlos con todos los avances y de ahí dar el gran salto y poblar y crear pueblos nuevos”, dijo en relación al antiguo proyecto de la anterior administración, que era trasladar la sede comunal a Pampa Guanacos, para ir abandonando la localidad actual.

Comuna de energía limpia

En ese sentido, anticipó que pretende que su comuna sea una de las pioneras de la región en tener todo su suministro a través de energía eólica, con molinos de alta tecnología que facilitarían la vida los habitantes, con un equipo en Cameron y otro en Pampa Guanacos. Para esto están dadas todas las condiciones: cerros con vientos permanentes y asegurar una energía renovable y sin contaminación, como ya es la zona.

Para atender a los viajeros, eso sí, falta algo: el movimiento económico. Si bien sabe que no podrá instalarse un banco, ya están implementando una Caja Vecina del BancoEstado, la que entrará en funciones a fin de año, lo que además, va a permitir mejorar las condiciones de pago del residente rural. Además, a la villa están llegando propuestas muy bonitas para el sector comercio, como panadería, rotisería y hostales, que son cosas que faltan en la comuna.

Por otro lado, en su potenciación de Cameron espera dar las facilidades para la instalación incluso de un restaurante, “para recibir al turista en un lugar bonito, cómodo, que tenga buena comida, un café, una rica cena y un lugar donde poder descansar y seguir viaje al otro día”, prevé.

Carabineros “dejado de lado”

Eso sí, hay un “lunar” que Martic no dejó pasar, ya que es es función del alcalde pelear para el buen funcionamiento de los servicios y con ello se refiere a Carabineros del Retén Fronterizo de Pampa Guanacos, que en su opinión, está muy dejado de lado y sin los recursos necesarios para su tremenda labor que incluye recorrer los caminos, la frontera y los planteles ganaderos. “Espero que en los próximos días ellos puedan recibir su vehículo 4×4 de última generación, están siendo habilitadas las 2 cuatrimotos que recibieron y ahora le llegan dos motos enduro para facilitarles más su labor”, anunció.

“Si queremos buena gestión y que las instituciones cumplan con su labor, y está en la voluntad del alcalde o de la administración, hay que pelear por eso. Hemos tocado muchas puertas y el intendente ha sido una autoridad que me ha recibido muy bien y hemos logrado sacar cosas que estaban un poco olvidadas”, cerró el jefe comunal del extenso y sureño territorio.