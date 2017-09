Vocero de TALVSV, Luis Tapia

“Sí, quedé conforme con la reunión del Concejo hoy, ¿qué más vamos a a pedir?, estamos en Porvenir. Sí fui bastante interrogado”, comentó al salir de la sesión extraordinaria del Concejo fueguino el vocero de TALVSV, Luis Tapia. En materia de provisión de carne, se sinceró señalando que “yo tengo carne, a veces y algunas carnicerías también tienen. Hemos tenido que congelar la carne, pero se nos echa a perder, toma mal olor. No hemos tenido pérdidas grandes, porque al final igual se va a vender”.

Dijo que justo ayer, saliendo del municipio, partía a Cerro Sombrero a buscar carne faenada en el Frigorífico de Primavera. “Pero para después voy a hacer los contactos porque ellos salen con turno hasta el 25 de septiembre, con permiso”. Por eso va a pedir un cronograma “para tenerlo claro y dárselo a conocer a la gente, cosa que no andemos con problemas. Si hay carne cada 15 días, ¡habrá cada 15 días, no más!”.

Sobre la demora que está tomando la situación para ingresar como concesionarios del Matadero Municipal estimó que “fuimos engañados todos en su momento o actuamos de buena fe, porque al principio se nos dijo que el matadero se nos entregaba el 15, indistintamente que Oyarzún fuera a juicio, si éste puede ir aparte”. Admitiendo que un juicio puede extenderse por mucho tiempo, ironizó expresando: “Habrá que cambiar de rubro, tan simple como eso”.

No obstante, estimó que la carne no va a subir más de precio, ni siquiera por ser vísperas de Fiestas Patrias. “Desde que tengo carnicería en 2002, nunca he subido el precio en este mes. Ni los problemas lo harán subir, porque son solucionables. Pero me llama la atención los 66 millones que está cobrando el señor Oyarzún, no sé porqué. Al final está haciendo un daño al pueblo y un perjuicio a los carniceros”, cerró.