Líder de Comité de Defensa de Porvenir rechazó invitación al diálogo de directora de Salud

Sobre residencia permanente de especialistas antes que nuevo hospital sea inaugurado “Yo qué saco ir a conversar con la gente de Salud… ¡Si hasta me propusieron ir a hablar al Congreso!, ¿Para qué, para que los parlamentarios vean mi boina?… Lo que estamos exigiendo, y ahora con los tres alcaldes de Tierra del Fuego, es tener esos cuatro especialistas y no hay más. Esa es nuestra lucha”, sentenció Juan Carlos Kalazich Santana

El líder del Comité de Defensa de Porvenir, Juan Carlos Kalazich Santana, rechazó el llamado a dialogar sobre el tema de las especialidades médicas en el futuro nuevo Hospital “Dr. Marco Chamorro Iglesias”, formulado por la directora (s) del Servicio de Salud Magallanes, María Luisa Fernández. La personera estimó que sería “muy triste” que el movimiento social porvenireño que lidera Kalazich, impida la próxima inauguración del nuevo y moderno establecimiento, si antes no se asegura la residencia permanente de al menos cuatro especialistas, como lo exige la instancia ciudadana desde la instauración, hace 4 meses, de su segundo tema de lucha social.

“Nos inquieta mucho esa situación (expresada por el Comité de Defensa), creemos que hay que conversar las cosas, sentarse a la mesa para conocer los procesos, por supuesto, estamos escuchando al señor Kalazich y a su equipo, a la gente. Todos tenemos opiniones y hay que respetarlas, pero hay que conversarlas. Sería una tristeza para nosotros y yo creo que para muchas personas de acá, de Porvenir, que nos han expresado la necesidad imperiosa que desean que se abra su nuevo hospital”, sintetizó la directora (s) de Salud, sobre la advertencia del movimiento fueguino.

“Escapa a la realidad”

“Sería una pena que no pudiésemos abrir (el hospital) por una situación que escapa a la realidad que hoy día va a tener Porvenir con su nuevo hospital”, reiteró. Añadió que hay cosas que se deben conversar más directamente entre la dirección de Salud y el dirigente social. “Yo tenía todas las intenciones de conversar con él, porque tengo toda la disposición de que hablemos transparentemente y veamos… hay tantas cosas que crear entre ambos, para el bien de la ciudad y por el bien de nuestro hospital, que yo creo que siempre hay salidas”, apuntó.

Subrayó que los equipos de trabajo de Salud buscan luchar por el bien de la población y por lo mejor, que es darle salud digna a los porvenireños. “Y la salud digna -agregó- pasa por los espacios, por los equipos gigantes de profesionales que van a tener, en los refuerzos de especialistas que van a venir, como lo estamos haciendo prácticamente cada semana o 15 días en los últimos meses”.

Citó el cronograma de trabajo de los especialistas del Hospital Clínico regional en el centro asistencial fueguino, quienes -aseguró- están felices de llegar a prestar atenciones a Porvenir, “los cuales, cuando parta el nuevo hospital, van a venir todos los días, porque les encantó. Así que los espacios se están dando para eso y entonces, yo le pido a la comunidad que nos apoye, porque esto es para ellos”, enfatizó.

Feria laboral de Salud

María Luisa Fernández llegó a Porvenir el jueves de la semana pasada, a integrarse a la Feria Laboral instituida por la dirección del Hospital Marco Chamorro Iglesias y la gobernación de Tierra del Fuego, para atender a los interesados en llenar las 29 vacantes ofrecidas por el Servicio de Salud para el nuevo plantel fueguino, en las áreas profesional, administrativa, de cargos técnicos y auxiliares. En opinión de la personera, fue todo un éxito, ya que llegaron más de 200 postulantes, tanto de Porvenir, Primavera y Timaukel e incluso de Punta Arenas y otros puntos del país, que desean radicarse en suelo fueguino y trabajar en el nuevo hospital, los que incluso podían obtener certificados e imprimir sus currículos, gracias a que la gobernación les ofreció un punto de atención con tales opciones.

“Tener los 4 especialistas”

“A esta gente de Salud que habla ‘que sería una lástima’ que no se inaugurara el hospital de Porvenir, la verdad es que es una lástima para mi y una falta de respeto para mi pueblo, que lleguen autoridades que responden a cargos políticos. Y aunque contraten a cien personas o hasta doscientas, si es para el bienestar de la gente de Porvenir bienvenido sea, ¡pero que no tengamos especialistas, cómo es eso pues!”, exclamó Juan Carlos Kalazich, al referirse a la invitación a dialogar de la directora (s) de Salud.

“Entonces, por favor, no llenemos un elefante blanco de gente cuando no tenemos la demanda principal, que es contar con los especialistas. Está bien que traigan profesionales de Porvenir, porque le están dando trabajo a nuestra gente y ésa es la gracia, que sean hijos de Porvenir, que puedan trabajar en este hospital”.

“Pero sí quiero decir que el hospital seguirá sin lo básico, que son esos cuatro especialistas: un pediatra, un ginecólogo, un anestesista y un internista. Yo qué saco ir a conversar con la gente de Salud…¡Si hasta me propusieron ir a hablar al Congreso!, ¿Para qué, para que los parlamentarios vean mi boina?… No, si lo que estamos exigiendo, y ahora con los tres alcaldes de Tierra del Fuego, es tener esos cuatro especialistas y no hay más. Esa es nuestra lucha”, refrendó el dirigente isleño.

Visita al nuevo hospital

Ayer en la mañana el dirigente social y su comitiva se reunió con los tres alcaldes de Tierra del Fuego (Ildefonso Neira, subrogante de Porvenir; Blagomir Brztilo, de Primavera y Marcos Martic, de Timaukel) y juntos concurrieron a una reunión con el gobernador fueguino, Rodolfo Cárdenas, para tratar la exigencia por los especialistas antes de la apertura del hospital. Desde la gobernación, a las 11,30 horas se dirigieron al nuevo edificio del recinto, donde los recibió la directora Esmeralda Ruiz, para ofrecerles una visita guiada por cada una de las dependencias y centros de comando del moderno inmueble, dotado de la más alta tecnología, amplitud de espacios y diseño de vanguardia.

Directora Esmeralda Ruiz sugirió formular “peticiones aterrizadas”

Al término de la visita del Comité de Defensa y autoridades comunales y provinciales, se produjo un diálogo entre Juan Carlos Kalazich y la directora del hospital, Esmeralda Ruiz. En éste, Kalazich le dijo que no era el momento de polemizar, pero que la causa por los cuatro especialistas se mantendrá, por mandato del pueblo que representa en la instancia ciudadana.

Ruiz manifestó que es bueno que la gente trabaje de la mano de quienes forman el equipo de Salud, pero con peticiones aterrizadas y según su observación como equipo de salud, que sean de acuerdo a las reales necesidades que muestra el territorio fueguino. “Eso existe y está comprobado, además, por ley debiéramos tener empoderadas a las personas”, acotó.

En opinión de la directora, las especialidades requeridas por la comunidad fueguina, desde su óptica de gestora, son un psiquiatra, un ginecólogo, un geriatra y un médico de salud familiar, que en la perspectiva epidemiológica serían los más útiles para la población isleña.

Esmeralda Ruiz, además, refirió las “cifras claves” del nuevo edificio del centro asistencial. Se trata de un inmueble de 5.500 metros cuadrados y 2 pisos de alto, que inicialmente partirá con los actuales 110 funcionarios, que aumentarán a 140 a fin de año, cuando entre en funciones el recinto.

Aún con su enorme amplitud, el número de camas de mantiene en 17, pero eventualmente se podría llegar a atender entre 27 y 30 pacientes ante necesidades extremas, utilizando los espacios destinado a otro tipo de usuarios, entre ellos, readaptando las 4 camas de obesidad mórbida.

Once hospitalizados es la cifra mayor de atenciones simultáneas, aunque históricamente la directora recordó que el plantel no ocupa más del 40% de su total de camas disponibles, porque al ser un hospital de salud familiar se promueve la hospitalización domiciliaria.

Por un tema de respeto al género, en el sector de Urgencias hay baños comunes para hombres, mujeres y transgénero, ya que explicó Ruiz, se pretende dar un respeto a todas las opciones y diversidad sexual y en general, a todas las personas.

