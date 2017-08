Ministro del Deporte descartó otorgar “perdonazo” en tema de cobro del seguro

$345 millones recibidos por el municipio por póliza de incendio del gimnasio Zavattaro “Ya conversaremos con la alcaldesa respecto a ese tema. Pero, lo importante es que ella me va a presentar un proyecto que incluso ya tiene financiamiento del FNDR y creo que es un recinto que se merece esta ciudad”, dijo Pablo Squella

Durante su estadía en Porvenir, con motivo de asistir al 44° Gran Premio de la Hermandad Chilena-Argentina en Tierra del Fuego, donde bajó la bandera en la meta de la primera etapa de la carrera de automovilismo deportivo, el sábado pasado y el domingo, en la largada del segundo tramo de la carrera de automovilismo binacional, el ministro del Deporte, Pablo Squella, descartó que legalmente se pueda dar un “perdonazo” a la Municipalidad de Porvenir, por el gasto de los dineros del seguro cobrados ilegalmente. Cabe recordar que a raíz de una solicitud del Instituto Nacional de Deportes (IND), Contraloría Regional emitió un dictamen irreversible, que obliga a la administración comunal a reintegrar los dineros recibidos de la póliza contra incendios por la pérdida del gimnasio Padre Mario Zavattaro a ese organismo rector del deporte, como verdadero dueño del recinto deportivo siniestrado.

“Me han invitado con tanta vehemencia, que de puro entusiasmo me dan ganas de subirme a uno de los vehículos (de carrera, cosa que a la postre hizo). Veo que es una carrera que tiene mucha tradición, que convoca a mucha gente de ambos países. Sabemos que en toda su historia nunca se ha detenido, por lo tanto apenas se me hizo la invitación a venir, luego de su lanzamiento en el Senado argentino y también por haber participado en la binacional con nuestro país hermano, inmediatamente dije ‘tengo que estar presente’”.

Así resumió su presencia en el 44° Gran Premio de la Hermandad Chilena-Argentina en Tierra del Fuego el titular del Deporte, quien llegó a Porvenir junto al intendente regional Jorge Flies y al seremi del Deporte, Alejandro Olate, sumándoseles autoridades locales, minutos antes que arribara el primer auto al completar la primera etapa de la prueba, el puntarenense Luis Mladinic. Squella dijo que fue interesante “conocer esta hermosa ciudad, compartir con pilotos y la gente, en una gran competencia deportiva de hermandad”.

Aún cuando realizó un recorrido aéreo a bordo del helicóptero de Carabineros, no alcanzó a ver los autos corriendo, pero afirmó estar maravillado con el paisaje, que esa mañana presentó a la isla grande nevada. Respecto al aporte de recursos estatales por casi 16 millones de pesos para la organización en el sector chileno de la más importante carrera del cono sur americano, el secretario de Estado dijo que “el recurso más importante es el humano que da vida al evento y mientras se pueda, se seguirá apoyando esta prueba con todas las ganas con un aporte económico”.

Gimnasio Zavattaro

Consultado respecto al espinudo tema del dinero del seguro por el incendio del gimnasio Padre Zavattaro cobrado por la municipalidad de Porvenir -que ya invirtió casi el total del monto de 345 millones de pesos recibidos en obras y adquisiciones, antes de que Contraloría dictaminara que debe ser reintegrado al IND- el ministro Squella dijo estar al tanto del tema. Sé que se va a construir un nuevo gimnasio y que hay problemas con el cobro del seguro del anterior”.

“Ya conversaremos con la alcaldesa respecto a ese tema. Pero, lo importante es que ella me va a presentar un proyecto que incluso ya tiene financiamiento del FNDR y creo que es un recinto que se merece esta ciudad, porque hace ya dos años que no hay un edificio de práctica deportiva para la gente de Porvenir, así que ¡muy bienvenido sea!. Me parece una iniciativa espectacular, ojalá pueda resultar”, apuntó.

No obstante, descartó que los fondos que en última instancia deben ser reembolsados al IND, se le perdonen al municipio fueguino tras su cobro ilegítimo. “No sé si podrá perdonar, porque la legalidad está por sobre las intenciones. Habría que ver los antecedentes correspondientes para ver qué alternativas podemos manejar”, cerró al respecto el titular del Deporte, dejando entrever que -al menos- se pueda llegar a un arreglo por la inquietante e ineludible situación.

Ley para viaje de deportistas

Junto con destacar el megaproyecto regional de un estadio techado para Punta Arenas, anunció que se está estudiando sacar alguna ley que permita entregar una subvención mayor a los deportistas que deben viajar fuera de la zona. Esto, no obstante, advirtió que aún está en ciernes, por lo que espera lograr una adecuada iniciativa que pueda conseguir sólido respaldo.

Sobre más gimnasios para Magallanes, clarificó que a la luz de la nueva política de deportes y de la política regional del ramo que espera ser aprobada, deben emerger las necesidades de cada región y las que demande cada ciudad, en cuanto a infraestructura deportiva. “Nosotros no somos los llamados a decir qué es lo que vamos a hacer acá, si no que son ustedes mismos los que tienen que plantearlo con inquietudes y las solicitudes correspondientes para la construcción o habilitación de los espacios deportivos para la comunidad”, cerró.