Municipalidad de Porvenir se apronta a enfrentar dos futuros juicios en su contra

El primero es el anunciado por el ex concesionario del matadero municipal, Jorge Oyarzún, quien exige ser compensado por las inversiones inamovibles realizadas al recinto durante 18 años. La segunda acción es laboral, donde los ex trabajadores de la empresa Trancura demandan al municipio por los pagos pendientes a obras ejecutadas en la comuna

La Municipalidad de Porvenir está viendo, a través de su asesor jurídico, la forma de enfrentar el juicio anunciado por el ex concesionario del matadero municipal, Jorge Oyarzún, ya que éste se negó a hacer la entrega del recinto, aduciendo que primero se le debe compensar por las inversiones permanentes hechas al recinto durante los 18 años que lo tuvo a su cargo. La alcaldesa fueguina, Marisol Andrade, aseguró que Oyarzún se había comprometido a entregar el matadero el pasado día 15, plazo que le dio en oficio después de haber llegado a un acuerdo de palabra previo, que el mencionado ahora desconoce.

“Lamento que desconozca esto, así que hay que seguir el curso legal e ir a tribunales, donde tiene que ventilarse esto y va a ser así”, admitió la autoridad comunal. No es la única demanda que espera enfrentar el municipio, apuntó, porque también está la acción laboral de los ex trabajadores de la desaparecida constructora Trancura, quienes laboraron en obras para esta comuna antes de ser abandonados a su suerte por sus empleadores.

La jefa comunal dijo que los recursos que están en el gobierno regional, que formaban parte de pagos a la extinta empresa y también las boletas de garantía, están destinados únicamente a resguardar a los trabajadores, no así a los proveedores. En el caso de la Municipalidad de Porvenir, aparece como la responsable, por lo que deberán hacer frente al juicio anunciado por la Defensoría Laboral.

“Nosotros somos solidariamente responsables y eso yo se los dije a los trabajadores desde el día uno, cuando me reuní con ellos y les señalé que tenían que demandar, porque tengo esa mirada con los trabajadores. No podría tener la tranquilidad de saber que estuvieron trabajando durante meses y no se les pagó. No hay manera de pensar que el municipio no les pueda pagar”, acentuó.

Marisol Andrade resiente, por otro lado, que el gobierno regional haya dicho que no se va a hacer parte en este pago y pese a que el intendente regional Jorge Flies, anunció en sesión de gabinete que funcionó en Porvenir para su aniversario, que se buscaría una solución al caso, aún no hay nada concreto, confesó. “Se está pensando que a través de las boletas de garantía se amortigüe parte de lo que se debe reponer a los trabajadores, pero siempre veo que hay un diferencial que debe asumir el municipio”, comentó.

Luego queda ver según lo que determine el tribunal, cuánto va a recibir cada trabajador, por lo que la cifra definitiva no se puede cuantificar con exactitud, “pero yo sí quiero señalar que no tengo ningún problema en asumir esta responsabilidad solidaria”, finalizó la alcaldesa isleña.

Proveedor inició demanda civil

Pese a lo dicho por la alcaldesa, el proveedor porvenireño José Raipane dijo que ya inició una demanda civil contra Trancura, cuyos representantes no han podido ser ubicados por su constante cambio de dirección. “Pero las platas están resguardas en el gobierno regional, las que no se pueden tocar, porque se trabó embargo. Pero se sabe que los demandados no tienen nada, así que corresponde usar esos recursos, que son estados de pago que no fueron entregados y las boletas de garantía, según me dijo Marcos Loayza, el abogado del Gore”, sintetizó.

A través de su abogado Robinson Quilín, el pequeño empresario espera que esos fondos -que están inmovilizados debido a su demanda- sean el pago de lo que Trancura le quedó debiendo, suma que supera los 10,5 millones de pesos, más intereses y costas. Lamentó, eso sí, que otros afectados no hayan iniciado acciones legales paralelas para lograr una sentencia en conjunto.