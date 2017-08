Porvenir lleva un mes sin matadero de autoconsumo que funcionó por 18 años

Municipio y ex concesionario no llegan a acuerdo

Porvenir sigue sin el matadero de autoconsumo que tuvo ininterrumpidamente durante 18 años, desde que en 1999 se le concedió la autorización de funcionamiento al recinto presentado por la entonces naciente sociedad Koba Ltda., integrada por los carniceros y matarifes Juan Carlos Kalazich Santana, Jorge Oyarzún Fuentes, Pedro Barrientos Báez y Pedro Aguilera Milovic, de cuyos apellidos paternos se originó la sigla del grupo empresarial de la carne. El establecimiento correspondía al antiguo matadero municipal que funcionó entre los años 60 y 70 del siglo pasado, antes de la construcción del Frigorífico de Porvenir, inmueble que después fue usado como bodega, luego como polvorín del Ejército, para finalizar como casino del Club de Rodeo de Tierra del Fuego, antes de volver a poder comunal y ser concesionado a la señalada sociedad de comerciantes de la carne.

Desde que este año el Concejo Municipal decidiera no renovar el contrato al único socio que quedaba de Sociedad Koba, el productor del rubro Jorge Oyarzún Fuentes, éste debió abandonar el lugar donde según informó, había incurrido en fuertes inversiones. Empero, como la mayoría de las mejoras no se pueden remover del edificio y su entorno (cierros, instalación y extensión de servicios básicos, una nueva sala administrativa, corrales y acceso animal de concreto y acero y una alcantarilla, entre otras), el afectado optó por no hacer la entrega física del recinto, no reintegrando la llave de ingreso.

Pide compensación a lo invertido

La negativa para la devolución definitiva, según el empresario, obedece a que reclama el reintegro de los fondos empleados en los adelantos incorporados que no se pudo llevar y que quedaron a beneficio del conjunto, advirtiendo al municipio fueguino que de no acceder a dicha exigencia, recurrirá a acciones legales para que le sea restituido el valor de su inversión.

Es más, Oyarzún realizó una presentación de reclamo ante la Contraloría Regional, por una situación que estimó no se condice con causales que justifiquen su salida, la no consideración que se tuvo con su persona por el acuerdo del Concejo Municipal, al no ser requerido para anunciarle el término del contrato ni menos darle razones para que ello ocurra. La finalidad -en tanto- de dicha situación, obedeció a que el organismo colegiado optó por dar en arriendo el matadero a una nueva sociedad compuesta por seis carniceros, que obedece a la sigla TALVSV, por el apellido de sus socios.

Lo concreto es que en el último mes, tras el plazo dado por la municipalidad a Jorge Oyarzún para desalojar el establecimiento y la negación de éste para efectivamente entregarlo, sus sucesores tampoco han podido firmar el nuevo contrato, ni concretar su constitución ante Impuestos Internos, el Sag ni los organismos sanitarios, al no disponer del nuevo domicilio donde desarrollarán su actividad económica como matarifes y productores de carne. Y la población porvenireña volvió a carecer de un matadero de autoconsumo, debiendo los carniceros faenar en el Frigorífico de Cerro Sombrero, con el consiguiente mayor costo para sus negocios, aunque por ahora sin afectar el bolsillo de los consumidores locales.

Demanda de restitución

“Ante esta situación, no nos quedó más que presentar ante el Juzgado de Letras y Garantía de Tierra del Fuego una demanda de restitución del recinto del matadero, en contra de Jorge Oyarzún Fuentes, la que ingresó el jueves 3 al tribunal. Se trata de una acción legal que es rápida, en la que el juez tiene plazo de un mes para emitir su veredicto”, informó el administrador de la municipalidad de Porvenir, Ildefonso Neira.

Con ello -añadió- espera que el empresario al que no se le renovó el contrato devuelva la llave del matadero, para que a su vez, los nuevos concesionarios puedan ingresar y comenzar su actividad económica en él y evitar que siga pasando el tiempo sin usar una instalación que permite hacer los faenamientos locales. Por otra parte, Neira añadió que el municipio ya contestó la solicitud enviada por Contraloría, respecto al reclamo del concesionario saliente.