Problemas de salud mantienen alejada a la alcaldesa Andrade

Diversos problemas de salud mantienen alejada a la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, de su gestión directa en la comuna, ya que debe estar asistiendo a tratamientos y controles en un centro médico de la capital. Y aunque admite que no le gusta hablar de temas personales, accedió a detallar de forma somera las dolencias que la aquejan, para que la comunidad sepa que debe estar ausente para recuperar su bienestar físico. “Estuve 2 meses fuera, abril y mayo, primero por un hipertiroidismo que tengo hace 22 años, que no se sabe su origen”, comenzó explicando.

“Estaba bien controlada, porque cuando era funcionaria pública iba a control en vacaciones, pero desde que asumí como alcaldesa, la verdad es que descuidé mi salud, porque el tiempo no me daba y priorizaba trabajar, porque no me sentía mal, pero me pasó la cuenta”. Así, sus exámenes aparecieron muy alterados, aunque logró controlar y dosificar su estado.

Cuando trabajaba en la gobernación fueguina, Andrade tuvo un accidente en el que se golpeó un oído, que con el tiempo se fue agravando y que la hoy autoridad comunal atribuía a un resfrío. Hasta que en un viaje a Santiago se sometió a exámenes y debió someterse a una cirugía, el pasado mes de mayo. Debió seguir un tratamiento hasta fines de junio, pero lo interrumpió para estar en la sesión del Core donde se debían aprobar proyectos por $3.500 millones para Porvenir, tras lo cual cual volvió a Santiago a seguir tratándose. “Iba súper bien y ya me había dado el alta mi doctor, pero al viajar a Buenos Aires, al lanzamiento del Gran Premio en el Senado, me afectó y hoy estoy con mucho dolor de oído”, confesó el pasado viernes, cuando regresó a la comuna para estar presente en la entrega de subsidios del proyecto Lomas del Baquedano 3.

“Todo indica que tengo nuevamente líquido en el oído, así que vuelvo a Santiago para seguir recuperando ese 33% de audición que había perdido. Dentro de los exámenes, hay también un problema gástrico que indicó un hemangioma en el hígado, del que debo hacer otro tratamiento y tengo que hacer el seguimiento a un problema del colon, así que tengo que volver en noviembre. En eso se resume mi estado de salud”, finalizó la jefa comunal, al terminar de sincerarse con Fueguinas sobre su decisión para recuperarse físicamente.