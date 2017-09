Profesora niega acusación de vulneración de derechos a alumnos de primero básico

Docente hace sus descargos Educadora hace ver que un “grupo de apoderadas reunieron firmas, en donde sin argumentos ni fundamentos” articularon cargos en su contra que la han perjudicado en el ámbito personal y profesional

El pasado martes 5 de septiembre, el Suplemento Fueguinas dio a conocer la denuncia que pesa sobre la educadora Diana Lobos Solís, acusada de vulneración de derechos en su calidad de profesora hacia alumnos/as del primer año A, 2017, de la Escuela Bernardo O’Higgins de Porvenir.

En dicha edición se informó que el Juzgado de Familia de Porvenir dispuso peritajes psicológicos a los alumnos, quienes en la actualidad están siguiendo un tratamiento de recuperación en el área de Salud Mental del Hospital Marcos Chamorro Iglesias. Según la versión de las mamás, la profesora jefe humillaba, gritaba y mantenía atemorizados a los escolares.

Sobre estas acusaciones, la docente explicó que llegó a trabajar a dicho colegio en abril de 2011 y el año 2014 en su condición de profesora jefa ganó un concurso a nivel regional, compitiendo con los mejores establecimientos de la región, con un grupo de alumnos a través de un proyecto, llamado “guardianes del tesoro magallánicos”.

Durante 2017, asumió la jefatura del primero básico A, el cual, según su versión, estaba funcionando con normalidad, “hasta que a mediados de mayo un grupo de tres apoderadas fueron a hablar reiteradas veces con el director (s) del establecimiento en donde me desprestigiaban en mi calidad de docente, no solamente a mí, sino también a mi asistente de educación, después a los mismos directivos a través de las redes sociales, a la escuela, pero sobre todo a mí”.

Recolección de firmas

Añadió que “este grupo de apoderadas reunieron firmas, en donde sin argumentos ni fundamentos, hacían firmar en contra a los otros apoderados/as en contra de mi persona, sumando alrededor de 20 personas, absteniéndose sobre 13 apoderados/as que no quisieron firmar. Después estas mismas firmas fueron enviadas a los directivos, Dem (Dirección de Educación Municipal) y municipalidad, en donde los directivos preguntaron reiteradas veces a los asistentes que se encuentran conmigo en el aula sobre si eran ciertos los hechos, a lo cual ellos/as confirmaban que no había ninguna vulneración de derecho, discriminación, en lo absoluto. Los directivos para confirmar esto, me veían a través de bisagra de la puerta, entraban al aula conmigo en donde se me ve y se me escucha realizando clases y se evidencia que el curso funcionaba absolutamente normal”.

Separada de las aulas

Empero, añade, “las apoderadas no quedaron tranquilas y exigieron al DEM, que me quiten el curso, sin ningún argumento ni fundamento, pues me lo quitaron, también quedé deambulando por los pasillos de la escuela, preocupándome de los niños porque quedaron solos, sin profesores, todo por una fijación personal de unas apoderadas. Pues aún no quedaron tranquilas, me siguieron desprestigiando por las redes sociales, insultándome, metiéndose en mi vida personal y privada, en donde a la semana siguiente ese mismo grupo de apoderadas fueron a denunciarme a la Superintendencia de Educación, fueron 5 denuncias, en donde se multó al sostenedor del establecimiento una suma de 50 UTM por cada denuncia, además me encontraba en proceso de ‘investigación sumarial’, realizado por profesionales del Liceo de la misma ciudad, como establece el estatuto docente. No quedando tranquilas las apoderadas, hicieron público el caso en el Suplemento Fueguinas”.

Errores administrativos

En relación a las acusaciones, Diana Lobos desmintió enfáticamente los hechos, señalando que aquí “nunca, jamás, hubo vulneración de derechos como dicen las 3 ó 4 apoderadas”, señalando que se hizo un primer sumario, en donde la resolución tuvo como “conclusión a mi favor sólo errores administrativos”, tales como haber golpeado una regla de lata contra mi escritorio, haciendo callar a los/as alumnos. “Yo no sabía que eso no se podía hacer, pero no me dediqué a informarme ni si quiera me habían informado sobre eso, pero los errores y malas funciones las puede tener cualquier profesional y eso se corrige, también pido disculpas si fue un error. Pero es muy distinto una vulneración de derechos, es un delito, penado por ley y la primera resolución no tiene evidencias de vulneración de derechos como establecen las apoderadas”.

En la actualidad la profesora aún está sin curso y solamente cumple funciones administrativas.

“Ahora en el segundo semestre, las apoderadas tuvieron que ir al Juzgado en conjunto con el director (s). Y, es que no se quedaron tranquilas y ahora tengo dos órdenes de alejamiento, situación que me complica de sobremanera, porque en ese mismo curso, tengo a mi hijo. A veces cuando lo voy a buscar no puedo entrar a la sala, sino que tengo que esperarlo en la esquina y él tiene que venir hacia a mí”.

Limpiar su imagen

Igual fue acusada de no dejar ir al baño a un niño y que otros pasaban orinados en sus ropas durante horas, la docente negó tajantemente las imputaciones. “Yo le di permiso para que el niño vaya hacia el baño, pero no alcanzó a llegar y se orinó, al llegar a la sala se sentó, pero yo no me di cuenta, seguí haciendo mi trabajo, la asistente tampoco se dio cuenta. No es que yo no le diera permiso, es lógico, es una necesidad básica del ser humano, pero jamás le negaría el permiso a un niño para ir al baño y en ese entonces, los niños podían ir solos al baño. Fue sólo un caso”.

Asimismo, rechazó la acusación de una niña que se le reventó la nariz, pues solamente se golpeó con la silla.

Por último, Diana Lobos manifestó que sólo procura limpiar su imagen. “Soy joven y estoy empezando mi carrera, no voy a dejar que me humillen ni menos que me falten el respeto metiéndose en mi vida privada y acusándome de un delito que no he cometido, tengo apoyos de mi colegas, cartas de mi ex alumnos/as e incluso cartas que me han hecho ex apoderadas y apoderados del mismo curso. También quiero romper con el paradigma, soy una profesional y también tengo el derecho a defenderme”.