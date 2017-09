Reclusos fueguinos ya no serán trasladados a Punta Arenas

Se normalizo servicio de alimentación

El seremi de Justicia, Pablo Bussenius, aseguró en Porvenir junto al nuevo director regional de Gendarmería, coronel Manuel Palacios, que el Centro de Detención Preventiva de Porvenir volverá a la normalidad de sus funciones, tal como lo ha reiterado en sus visitas a esta comuna. “Se mantienen las mismas condiciones, tal como ha venido funcionando hasta el día de hoy. El tema de la alimentación se encuentra plenamente operativo, fue externalizado desde el 1 de septiembre, tanto para funcionarios como para internos”, detalló.

Dijo que por lo mismo, ya no serán trasladados reos a Punta Arenas, porque ya no se presenta el inconveniente que impedía dar la alimentación a nivel local, lo que normaliza completamente la unidad. “Lo hemos venido diciendo todo este tiempo: que la unidad se mantiene, no hay novedad al respecto, porque hay compromiso tanto del ministerio como del gobierno regional con Porvenir, con un servicio que me compete tanto como a Gendarmería”, aseguró.

Abigeato

Por otro lado, Bussenius valoró el proyecto para combatir el abigeato promovido por la Asociación de Ganaderos y que se traduce en un software que permite a las policías reconocer en terreno las marcas de los animales. También anunció la pronta inauguración de la nueva Fiscalía de Porvenir, lo cual -pese a la autonomía del Ministerio Público- entiende que será entregada antes de fin de año, por los plazos que conoce.

Respecto al terreno baldío ubicado frente a la gobernación de Tierra del Fuego, en la esquina de calles Philippi y Zavattaro, que a nivel judicial se menciona desde hace tiempo en esta ciudad como destinado a un nuevo edificio para el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir, respondió escuetamente: “Por el momento no hay nada concreto, así que prefiero no pronunciarme”.

Revisará protocolo de simulacros

Por su parte, el nuevo director de Gendarmería, coronel Manuel Palacios Marchant, dijo que hubo una serie de hechos en la cárcel fueguina que llevaron a mal interpretar lo que sucedía con una presunta transformación de la unidad. “Gendarmería se mantiene en la comuna, tampoco vamos a bajar la entrega de los servicios que tenemos y al contrario, mi misión y el mandato del director nacional es reforzar aún más nuestra presencia en Porvenir”, afirmó.

Acerca de los traslados, los justificó por ser a petición de funcionarios que por razones de estudio de sus hijos prefirieron otras destinaciones, indicando que no por ello disminuirá la dotación de gendarmes, pues serán reemplazados. Asimismo, ante el reclamo de vecinos por un simulacro de incendio reciente en el recinto penal, donde se empleó una sustancia que produjo una nube de espeso y maloliente humo en un sector que está cercano a colegios y jardines infantiles, Palacios dijo que serán revisados los protocolos. “Si existió algún inconveniente para la comunidad, damos las disculpas del caso y tendré como director regional que revisar esos protocolos para ver cómo se implementan en la región”, finalizó.