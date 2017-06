Seremi de Justicia insiste en que la cárcel fueguina sigue funcionando “normalmente”

Pese al traslado de la mayor parte de sus internos y luego, de dos gendarmes

Pese a las evidencias, el seremi de Justicia, Pablo Bussenius, descartó de plano el cierre del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Porvenir, como temen los funcionarios y la comunidad fueguina en general, ni tampoco la reconversión de la unidad penal de Gendarmería en esta ciudad, al menos en lo inmediato. “Ninguna de las dos cosas, en el corto plazo, va a ocurrir”, aseguró el representante regional del Ministerio de Justicia.

“Lo que ha ocurrido es el traslado de algunos internos, que por oportunidades en materia de reinserción han sido trasladados al Cet (Centro de Estudios y Trabajo) de Gendarmería en Punta Arenas, que les permite realizar una actividad laboral y que les sirve en lo que dice relación con su reinserción social. Pero quisiera descartar tajantemente el cierre o reconversión de la unidad”, reiteró.

Sin embargo, las señales de que por primera vez la mayor parte de los internos que se mantenían en el primer edificio público construido en democracia en la capital fueguina, se llevan a otra unidad sin haber faltado al reglamento interno (como ocasionalmente ocurría con algunos reos que incurrían en esa falta), y el consiguiente traslado posterior de dos funcionarios de Gendarmería, dan la señal que existe un inminente proceso en marcha.

Pero Bussenius insistió en que no hay nada anormal en la repentina situación e incluso, ante el trascendido que familiares de los dos únicos presos debieron llevarles comida, porque no había recursos para atenderlos, recalcó que sólo son rumores. “Hay rumores con respecto a eso, pero me gustaría enterarme de esa situación y ojalá revisar de qué se trata, pero entiendo que la unidad sigue tal cual”, apuntó.

“Todo sigue igual”

“Lo hemos conversado con el director regional como con el alcaide y estamos todos en una misma línea: que la unidad continúa en su normal funcionamiento. Puede haber una situación en particular, puntual, pero en términos generales esto continúa tal cual”. Con relación al traslado de los gendarmes, dijo que son cosas que se producen normalmente.

“La comunidad entenderá que si en estos momentos tenemos sólo un interno, hay un traslado en comisiones de servicio, situaciones puntuales, o alguna permuta que pudo haber estado pendiente. Pero, en el tema de fondo, sigue la unidad tal cual, así como la entendemos al día de hoy”.

¿De “cárcel modelo” a simple destacamento?

Al recordarle que hace pocos años el CDP de Porvenir era una “cárcel modelo”, hasta donde llegaban desde Punta Arenas reos que venían a trabajar en empresas locales, recibían educación básica y media e incluso atendían un invernadero y talleres de trabajo, dijo que “eso depende mucho del número de internos. Si es que hay uno, se hace más difícil, lo que no significa que a esa única persona no se le haga un esfuerzo y se trabaje con él en lo que hace a la reinserción social”.

“Pero, sin duda cuando es mayor el número de internos se hace más fácil llevar determinados programas, determinados recursos. Esa es una situación que obviamente existe. Nosotros nos alegramos que no haya muchos internos al interior de la unidad de Porvenir. Pero sin duda que eso es un factor que influye”, cerró el secretario ministerial.

Sin servicio de comidas

Al cierre del presente despacho se supo que durante el fin de semana ingresó un imputado al CDP, el cual debido a que el recinto no cuenta con servicio de alimentación, también fue trasladado a Punta Arenas. Se conoció, asimismo, que también los gendarmes ya no cuentan con colación en el plantel, por lo que deben acudir diariamente a comer a sus hogares.

Todos estos pasos representan para ellos un claro indicio que su lugar de trabajo está a punto de transformarse en un mero destacamento de la institución penal y que inevitablemente -si ninguna autoridad actúa antes- hará que incluso los funcionarios porvenireños sean destinados a la capital regional.