17 países condenan en bloque la “ruptura del orden democrático en Venezuela”

Los cancilleres y representantes de 17 países americanos -entre ellos Chile, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, México, Paraguay y Perú- expresaron este martes su firme “condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela” y a la instalación de una Asamblea Constituyente conformada sólo por partidarios del chavismo.

Reunidos en la ciudad de Lima, los países de la región abogaron por “la restauración de la democracia” en Venezuela “a través de una salida pacífica y negociada”, solidarizaron con la “Asamblea Nacional (Parlamento) democráticamente electa” y expresaron su “decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente ni los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo”.

También manifestaron apoyo a la recientemente destituida fiscal general Luisa Ortega Díaz, y su “condena a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión y la persecución politica, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente”.

La “Declaración de Lima” contiene también una “seria preocupación por la crisis humanitaria que enfrenta el país” y una “condena al gobierno (de Nicolás Maduro) por no permitir el ingreso de alimentos y medicinas en apoyo al pueblo venezolano”.

Luego se anuncia la “decisión de no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales” y el “compromiso de mantener un seguimiento de la situación en Venezuela, a nivel de Cancilleres, hasta el pleno restablecimiento de la democracia en ese país”.

La nota culmina, en su punto 16, manifestando “disposición a apoyar de manera urgente y en el marco del respeto a la soberanía venezolana, todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país”.

En una conferencia de prensa conjunta, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, destacó la “representatividad del grupo” de países y que, con su declaración, éstos reafirman la “voluntad a contribuir a una salida negociada, pacífica”, de la crisis venezolana.

Junto con ello expresó -tal como lo hizo antes de viajar a Perú- que “Chile no acepta golpes militares, autogolpes o levantamientos militares”.

“Lo que queremos es que se restablezca el orden democrático a través de una negociación creíble, sincera, con efectos reales. A eso estamos apelando”, dijo Muñoz.

El referido encuentro en Lima se efectuó en paralelo a otra “Reunión Extraordinaria del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP)” que se instaló ayer en Caracas.

La Alba fue creada por los fallecidos Fidel Castro y Hugo Chávez como un foro alternativo a la Alianza del Libre Comercio de América (Alca), visto por los líderes izquierdistas como una forma de “explotación” de EE.UU. a Latinoamérica.

Además de Venezuela, los países que actualmente integran el Alba-TCP son: Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, Ecuador, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada, la mayoría de ellos con estrecha dependencia energética de Caracas.

Relacionado