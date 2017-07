54 grados en Irán, ¿la temperatura más alta jamás registrada?

El suroeste de Irán está experimentando una ola de calor sin precedentes, que ha alcanzado durante la jornada del jueves recién pasado un peak de 54 grados Celsius en la ciudad de Ahvaz, capital de la provincia de Juzestán, informa The Washington Post. Se trataría, de ser verificada por la Organización Meteorológica Mundial, no sólo del récord de temperatura del país, sino también de la temperatura más alta para un mes de junio de todo continente asiático y es posible que sea incluso el récord mundial de calor de todos los tiempos.

Según explica el blog del tiempo Capital Weather Gang de The Washington Post, el dato fue divulgado el jueves por Etienne Kapikian, un meteorólogo de MeteoFrance. Kapikian publicó un tuit en el que sostiene que Ahvaz llegó a los 53,7 grados Celsius (128,7 grados Fahrenheit) y que se trata de un “nuevo récord nacional absoluto” y la temperatura más alta jamás registrada en un mes de junio en el continente asiático. El récord anterior de Irán era de 127,4 grados Fahrenheit.

Según Weather Underground, la temperatura publicada por Kapikian no fue en realidad el registro más alto que se alcanzó el jueves en Ahvaz, que tiene más de un millón de habitantes. En la tabla por horas, esta web sostiene que a las 4.51 hora local se llegaron a los 129,2 grados Fahrenheit, es decir, 54 grados. La web precisa que, debido a la humedad, el índice o sensación de calor era mucho más sofocante: de 61,2 grados.

Según The Washington Post, si esa cifra es exacta y se verifica, estaríamos ante la temperatura más caliente jamás documentada en la tierra en tiempos modernos junto con los 54 grados experimentados también en Mitribah (Kuwait) en 2016. En la ciudad paquistaní de Turbat el termómetro marcó los 53,5 grados el 28 de mayo, que fue la mayor temperatura jamás registrada en un mes de mayo y tal vez la mayor registrada en la historia en Asia (en realidad, del mundo fuera de un desierto, si se excluyen los 56,6 grados alcanzados en el Valle de la Muerte en 1913 y una temperatura similar en el Sáhara).

Christopher Burt, historiador meteorológico de Weather Underground, ha analizado exhaustivamente las temperaturas extremas mundiales y ha determinado que las lecturas de Kuwait y del Valle de la Muerte son las más altas que existen en los registros modernos. Según Burt, el dato del Valle de la Muerte “no es posible desde una perspectiva meteorológica”, por lo que concluye que se cometió un error de lectura.

