Anthony Scaramucci fue designado a fines de la semana pasada

Al nuevo director de comunicación de la Casa Blanca no le gustó siempre Donald Trump. Pero Anthony Scaramucci dice que los puntos de vista “evolucionan”. Y para que sus comentarios pasados no creen una “distracción” en su nueva labor de propagandista en jefe, borró en las horas sucesivas a su nombramiento todos los mensajes críticos que lanzó en Twitter contra el Presidente, así como aquellos en que expresaba su apoyo a Hillary Clinton y a Barack Obama.

Según publicó El País, Scaramucci era conocido en Wall Street con el apodo de “The Mooch”, por el descaro con el que pasaba la gorra para captar el dinero de inversores. El mismo reconoció que nació para ser vendedor. En el mundo de las finanzas era visto, por su ambición, como una versión joven de Trump. También por esa habilidad que tiene para manipular lo que dice.

Sin embargo, tras su trabajo de “limpieza” virtual, los usuarios de Twitter inundaron la red social con capturas de los mensajes. El financiero empezó a criticar a Trump hace seis años, cuando ayudaba al republicano Mitt Romney, mientras que el actual Mandatario prefería a Newt Gingrich. “Muy listo pero sin juicio”, comentó entonces Scaramucci.

También atacó a Trump por prometer la construcción del muro fronterizo en México. “Los muros no funcionan. Nunca lo hicieron y nunca lo harán”, comentó en diciembre de 2015 haciendo referencia a la caída del muro de Berlín. Unos años antes, en abril de 2012, decía que esperaba que Hillary Clinton se presentara a las presidenciales de 2016. “Es increíblemente competente”, dijo, “hace a todo el mundo mejor”, añadió. También publicó mensajes en que defendía regular la posesión de armas o en los que expresó su rechazo a los que niegan el cambio climático.

Scaramucci reconoció el sábado que borró los mensajes. “Se acabó la política del te pillé”, fue otro de sus tuiteos en el que asegura que está listo para aguantar lo que le echen. Trump, como era de esperar, puso su propio mensaje justificando los comentarios de su nuevo director de comunicación con un “quería respaldarme antes de que empezaran las primarias, pero no sabía que iba a presentarme”.

El viernes, en su primera comparecencia ante la prensa, pidió disculpas al Presidente. En particular porque en un programa de la cadena financiera Fox Business dijo que era “un hacker político” y por considerar que su retórica era “antiamericana” por la división que creaba. No sólo dijo que Donald Trump estaba al tanto de esos comentarios, sino que se lo recordaba cada 15 segundos.

