Asamblea Constituyente de Venezuela destituyó a la fiscal nacional

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien se rebeló contra el Presidente Nicolás Maduro, fue destituida ayer por la Asamblea Nacional Constituyente. La abogada será sustituida temporalmente por el defensor del pueblo chavista, Tarek William Saab, anunció la Constituyente en su primera sesión, tras ser instalada el viernes.

Ortega había sido pocos minutos antes suspendida del cargo por decisión de la Corte Suprema, que la enjuiciará por irregularidades en su cargo. Sin embargo, Diosdado Cabello, dirigente del chavismo y miembro de la asamblea, propuso ante el plenario separarla del cargo definitivamente. “Ante el inexorable vacío que existe allí en ese momento (…), propongo que sea removida de su cargo la señora Luisa Ortega Díaz, no suspendida. Aquí no es un linchamiento personal, político, sino cumplir con la ley”, indicó.

La abogada denunció más temprano que militares de la Guardia Nacional impidieron su entrada a la sede del Ministerio Público. “Esto es una dictadura, el atropello que se está viviendo en Venezuela, la represión, no solamente que están deteniendo arbitrariamente a las personas, sino que los procesan con justicia militar”, señaló Ortega a los periodistas. La fiscal, que llegó y se fue rápidamente en una moto con escoltas, dijo que seguirá “luchando por la libertad y democracia de Venezuela”.

“¿Tú sabes qué quieren con esto? (…) quieren también (esconder) la corrupción que hay en Venezuela, esconder las pruebas de la violación de los derechos humanos que se ha dado en este país”, indicó.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyas decisiones desestima el gobierno, otorgó el viernes medidas cautelares de protección para Ortega, por considerar que su vida e integridad “enfrentan riesgo inminente de daño irreparable”.

Mercosur

En tanto, los países miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) acordaron ayer por unanimidad suspender del bloque a Venezuela de forma indefinida por “ruptura del orden democrático”. “La suspensión de Venezuela fue aplicada en función de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro y es un llamamiento inmediato para que comience un proceso de transición política y de restauración del orden democrático”, declara el comunicado conjunto emitido ayer.

Reunidos de urgencia en Sao Paulo tras la instauración de la Asamblea Constituyente venezolana los cancilleres de los cuatro países decidieron aplicar a Venezuela la llamada ‘cláusula democrática’.

El Protocolo de Ushuaia, firmado por los países miembros en 1996, establece que sólo países democráticos pueden formar parte del grupo: “La plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los estados partes”, dice el reglamento. Para poder ingresar de nuevo Venezuela tendría que convocar unas elecciones transparentes, liberar a los presos políticos y desmantelar la Asamblea Constituyente.

Es la segunda vez que Venezuela es suspendida del bloque (las normas no contemplan una expulsión): la primera fue en diciembre de 2016, por incumplir obligaciones de carácter económico y comercial que el país caribeño se comprometió a implementar cuando ingresó en el grupo en el año 2012.

La sanción aplicada ayer, no obstante, es mucho más contundente: “Aunque Venezuela cumpla todos los requisitos e internalice los acuerdos, las normas del Mercosur, si no restablece la democracia permanecerá suspensa”, avisó el canciller brasileño Aloysio Nunes, en la rueda de prensa posterior a la reunión. La aplicación de la cláusula democrática puede implicar incluso sanciones comerciales y el cierre de las fronteras, pero el Mercosur decidió por el momento no llegar a ese extremo para no perjudicar aún más a la población. En opinión de Nunes “no hay base jurídica para agravar la crisis humanitaria”. No obstante, cada país tendrá libertad para maniobrar a nivel comercial y forzar aún más el aislamiento comercial del gobierno de Maduro en América Latina, publicó El Mundo.

Maduro

A pocos minutos de que se anunciara la salida indefinida de Venezuela del Mercosur, el Presidente Nicolás Maduro se refirió a la presencia del país caribeño en este bloque regional. “A Venezuela no la sacarán del Mercosur jamás, somos Mercosur de alma, de corazón, de vida”, señaló el Mandatario en conversación con la radio argentina Rebelde.

“La oligarquía golpista de Brasil y la oligarquía miserable de Argentina podrán intentarlo mil veces, pero nosotros siempre estaremos ahí. Ellos quedarán marcados para la historia como los que persiguieron gente honorable”, añadió el Jefe de Estado.

Relacionado