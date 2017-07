Bariloche vivió su madrugada más helada: 25,4 grados bajo cero

No nevaba así en Bariloche y alrededores desde hacía 22 años. En casi una decena de localidades cordilleranas de Río Negro y Neuquén, las rutas permanecían cerradas el domingo por la nieve con autos varados. Hubo 32 pasos fronterizos con Chile cerrados por el temporal durante el fin de semana.

Según informó el diario La Nación de Argentina, las ciudades de Río Negro y Neuquén más afectadas son Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, El Bolsón y Villa Traful, además de Esquel, de la provincia de Chubut. En Bariloche cayeron hasta 40 centímetros de nieve, mientras que en San Martín de los Andes y Villa la Angostura, llegó a los 50 centímetros.

El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina informó el domingo por Twitter que esa madrugada fue la más fría de su historia: “Confirmamos que a las 4,22 horas, la temperatura mínima fue de -25,4°C, récord absoluto”. El 30 de junio de 1963 había sido el récord anterior, con -21,1°C. El servicio indicó además que las nevadas y los vientos fuertes en la Patagonia se mantendrán en los próximos días.

Las aerolíneas anticiparon que la reprogramación de los vuelos cancelados en Bariloche desde el viernes comenzaría a resolverse recién el jueves. Aerolíneas Argentinas informó que canceló 27 vuelos, lo que afectó a unos 3 mil pasajeros de los 30.000 turistas que están pasando sus vacaciones. Por otro lado, los que más disfrutan son los 10.000 esquiadores que se hallan en el famoso cerro Catedral y otros 10.000 que se reparten en los centros de Bayo (Angostura) y Chapelco (San Martín).

“La disponibilidad de alojamiento es baja en la ciudad porque tenemos una gran ocupación en esta época del año. Hicimos un relevamiento en todos los hoteles y le entregamos la información al personal de Aerolíneas Argentinas y Lan”, dijo el domingo en la tarde en diálogo con la prensa Gustavo Gennuso, intendente de Bariloche. “Hay más gente que la que los aviones pueden transportar”, agregó.

Como consecuencia del temporal el domingo había 2.700 personas sin energía eléctrica, según confirmaron desde la Cooperativa de Electricidad Bariloche, al estimar que significa el 5% de los usuarios. Los sectores más afectados son la zona oeste, los barrios a partir del kilómetro 19 de la Avenida Bustillo además de Villa Los Coihues, junto al lago Gutiérrez.

Los cortes de energía se registraron por la caída de ramas y árboles sobre el tendido eléctrico producto del peso de la nieve que, además, quebró postes de electricidad.

La falta de electricidad afectó también la calefacción en muchos hogares que cuentan con calderas o estufas eléctricas. Sin embargo, el servicio de gas natural no se vio interrumpido por la alta demanda.

Los caminos inhabilitados incluyeron tramos como la ruta 237 entre Piedra del Aguila y la ruta nacional 40, casi la entrada a San Carlos de Bariloche, o la ruta nacional 22 desde Senillosa hasta Zapala, donde el Regimiento de Infantería de Montaña albergó familias que quedaron varadas en sus vehículos rumbo a Bariloche.

En la terminal de buses, los servicios de larga distancia registraron demoras por las condiciones de los accesos, lo que obligó a los conductores a transitar con extrema precaución. Los servicios que llegan por la ruta nacional 237 (norte) debieron esperar la apertura de la ruta a las 10,30 a la altura de Picún Leufú (Neuquén).

El municipio mantiene activo el Comité de Emergencia para coordinar la limpieza de calles y la asistencia con alimentos. Los problemas se prolongarían por lo menos hasta hoy, cuando se espera el derretimiento de la nieve acumulada en las calles. No se esperan nevadas para el resto de la semana.

El frío se sintió en todo el país. Según el monitoreo que el SMN realiza sobre 104 ciudades de norte a sur, el 65% del territorio argentino soportó ayer por la mañana una sensación térmica inferior a los cero grado y hasta llegó a nevar en zonas cercanas a Buenos Aires, como Villa Ventana (a 560 kilómetros de la capital), donde se acumularon 20 centímetros de nieve.

Avión se despista

Un avión privado se despistó ayer en la madrugada, provocando el cierre provisorio del aeropuerto de Bariloche. Las fuentes en el lugar señalaron que se trató de un error humano al recibir la aeronave una ráfaga de viento lateral.

Según informaron medios locales a Infobae, el hecho se produjo poco después de las 5,30 de la mañana, cuando un avión privado que aterrizaba en el aeropuerto se despistó y sufrió roturas leves. De acuerdo a los primeros informes, no se registraron personas heridas.

En principio, los vuelos procedentes del aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires, fueron desviados al aeropuerto de Neuquén.

En tanto, otras regiones de la Patagonia sufrieron percances similares. El aeropuerto de Chapelco, en San Martín de Los Andes, fue cerrado debido al congelamiento de la pista.

