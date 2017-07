Critican a gobernador canadiense por “tocar” en público a la Reina de Inglaterra

Los protocolos están para saltárselos… siempre y cuando parezcan justificados. Es lo que debió pensar David Johnston, el gobernador general de Canadá en Londres, al agarrar suavemente el brazo (a la altura del codo) de la reina de Inglaterra -de 91 años de edad- a la salida de un acto conmemorativo en la Casa de Canadá y evitar, de esta forma, un posible tropiezo. “Soy muy consciente del protocolo y si lo rompí fue para asegurarme de que la reina no resbalara al bajar los escalones”, afirmó al canal de noticias CBC.

Johnston añadió que creyó apropiado saltarse las normas debido a que la alfombra que cubría los peldaños “estaba un poco escurridiza”. Aunque el sitio web de la Casa Real no establece ningún código de conducta en estos casos, sí reconoce el deseo de mucha gente por guardar las formas tradicionales en unos encuentros en los que no suele haber gestos amistosos entre las partes.

De hecho, el ademán habitual no va más allá del típico apretón de manos. En cualquier caso, Johnston no es el primero en cruzar la línea de la etiqueta protocolaria. En 2009, Michelle Obama rodeó con su brazo la espalda (a la altura de los hombros) de Isabel II en respuesta al saludo previo de la monarca que, en un gesto de cariño inusual, abrazó por la cintura a la esposa del ex Presidente de Estados Unidos. Sin embargo, el periódico inglés The Times sostuvo que fue la ex Primera Dama la que primero rodeó con su brazo a la reina. La cita ocurrió en el Palacio de Buckingham con motivo de una cumbre del G-20. En este caso, fuentes de la Casa Real aseguraron que fue una demostración mutua y espontánea de “afecto y cariño”.

La reina de Inglaterra acudió al acto del pasado miércoles para conmemorar el 150º aniversario de la fundación de Canadá y entregó un broche de zafiro al pueblo canadiense en el marco de los 65 años de su reinado al frente de Inglaterra. El Palacio de Buckingham no obstante, no vio “ningún problema” en que Johnston le diera una mano a Isabel II. En declaraciones a la CBC, el gobernador afirmó: “Fue un simple gesto humano”.