El gobierno de Colombia crea una comisión para investigar los millonarios bienes de las Farc

La ex guerrilla entrega un patrimonio considerado irrisorio para la Fiscalía encargada de analizar el inventario.

La ya ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) entregó a la Onu el pasado 15 de agosto un listado con el patrimonio económico que ha acumulado durante más de medio siglo de guerra contra el gobierno de Colombia.

El Ejecutivo de Juan Manuel Santos, según establecen los acuerdos de paz pactados en La Habana durante casi cuatro años, recibió el inventario de bienes que suma más de 276 millones de euros. Una cifra irrisoria para la Fiscalía colombiana, el organismo encargado de analizar la información. “El documento entregado se caracteriza por la indeterminación, debería ser enmendado a la brevedad, si no será imposible entregarlo a las víctimas”, ha dicho Néstor Humberto Martínez, el responsable de este organismo.

Durante la última semana el listado de más de 100 folios se había mantenido en privado a la espera de convertirse legalmente en un fondo destinado para ayudar a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Pero el miércoles por la noche, el fiscal publicó sus quejas y algunos pormenores en una carta enviada al ministro del Interior. Ante la polémica generada, las Farc han publicado en la mañana del viernes un resumen de su patrimonio. El documento, sin detalles, sólo especifica el valor en pesos colombianos de los inmuebles, fincas, vehículos, cabezas de ganado, dinero en efectivo y enseres personales, entre otras partidas.

La ex insurgencia asegura ser propietaria de 240.000 hectáreas de tierras que corresponden a más de 126 millones de euros. “Estos bienes tienen que estar identificados por su número de registro”, argumenta Martínez. “No hemos sido una persona jurídica, sino una organización por fuera de la ley”, responde Pastor Alape, miembro del Secretariado de la formación. “Las fincas en su posesión eran por dominio territorial, ¿cómo van a tener matriculados esos bienes?”, plantea Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc y miembro de Izquierda Unida. “Es la primera vez en un proceso de paz de este tipo que una organización guerrillera entrega su patrimonio, los problemas se van a generar hasta con su configuración legal”.

La Fiscalía reclama también un mapa detallado de dónde se ubican estas propiedades. “Estamos dispuestos a recorrer Colombia enseñándole a las autoridades dónde están. No pensamos ocultar nada”, aseguran desde el Estado Mayor de la organización. En caso de que estos predios no puedan identificarse, no formarán parte del fondo destinado a las víctimas.

A lo largo de los últimos años de guerra, varias informaciones aseguraban que las Farc eran la mayor ganadería del país con cientos de miles de animales. Una cifra que la organización reduce a 20.724 vacas y menos de 600 caballos. Tampoco existe una correspondencia entre el efectivo que han declarado: 450.000 dólares y 718.000 euros. En el listado no se hace mención a empresas, aunque la Fiscalía asegura, sin aportar pruebas por el momento, que tienen cuentas y sociedades gestionadas por testaferros dentro y fuera del país. “Le hemos pedido al fiscal que entregue toda esa información y si es cierta que se destine a las víctimas”, dice Alape justificando que una organización clandestina no puede tener bienes en el exterior. “Nuestra economía se manejaba en las caletas”.