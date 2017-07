Evo Morales acusa a Bachelet y Muñoz de vulnerar las reglas de La Haya

Luego de que el gobierno de Chile presentara el lunes la memoria de su demanda contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por el uso de las aguas del río Silala, el Presidente del país vecino, Evo Morales, acusó a las autoridades nacionales de “vulnerar” el reglamento del citado tribunal. En un comunicado leído ante los medios de comunicación, el Mandatario informó que el agente boliviano ante la CIJ, Eduardo Rodríguez Veltzé, fue notificado de la presentación de la memoria en el mencionado caso.

No obstante, aseguró que su gobierno “rechaza categóricamente las declaraciones vertidas por la Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, y de su canciller Heraldo Muñoz, que no sólo vulneran las disposiciones reglamentarias de la Corte al revelar de manera interesada e inexacta los alcances de la disputa, sino que provocan abiertamente un debate público en los medios innecesario”, según consignó Emol.

“Nos llama profundamente la atención, la contradictoria postura del gobierno de Chile, que decide demandar a Bolivia ante estrados internacionales, cuando al mismo tiempo admite aprovechar unilateralmente por medio de una infraestructura artificial, la totalidad de las aguas de los manantiales del Silala que emergen de territorio boliviano, desconociendo cualquier tipo de compensación o voluntad por una solución consensuada”, sostuvo el Mandatario. Del mismo modo, aseguró que también le sorprende “la defensa que hace el gobierno de Chile del uso no vital del recurso del agua fresca en desmedro de los derechos de la Madre Tierra”.

Asimismo, el Presidente altiplánico aseguró que su país realizará un “análisis minucioso” de los argumentos planteados por Chile, para así plantear su defensa que quedará plasmada en la respectiva contramemoria, cuyo plazo para presentarla expira el 3 de julio de 2018. “Bolivia responderá debidamente a la demanda presentada por Chile, preservando los intereses y los recursos naturales del país y sobre todo precautelando al agua como fuente de vida y la preservación y sostenibilidad del medio ambiente”, remarcó.

