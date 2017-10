Gobierno catalán pide mediación internacional con España sin renunciar a la independencia

“Este momento pide mediación”, dijo ayer el Presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, tras una reunión extraordinaria del Ejecutivo catalán el día después de referéndum del 1 de octubre. El Govern ha aprobado crear una comisión especial de investigación sobre las violaciones a los derechos humanos que se hayan presentado en las cargas policiales que intentaron frenar el referéndum. Puigdemont ha asegurado que es necesario “restablecer la normalidad institucional” con el gobierno pero ha dicho que no renunciará a aplicar el resultado favorable a la secesión. “Es vinculante y sobre él debemos tomar decisiones políticas”, ha explicado.

Puigdemont ha pedido al gobierno que preside Mariano Rajoy que acepte que un tercero medie para normalizar las relaciones. Para ello ha instado a “poner fin a la violencia policial y crear un clima de distensión que permita esa mediación leal y sincera” si bien él no ha explicitado cuál debe ser el fin último del acercamiento, como por ejemplo la realización de un referéndum acordado o establecer los términos para la secesión. “Si todo ello desemboca en negociaciones, ya veremos”, ha anunciado.

La Unión Europea debería encargarse de apadrinar las conversaciones, pero no debería hacer el papel de mediadora. El Presidente de la Generalitat ha asegurado que tiene ofertas de países europeos, sin especificar cuáles, pero ha recordado que es necesario que España dé su visto bueno no ha querido entrar a valorar hipótesis como, por ejemplo, la petición de aparcar la declaración de la independencia que figura en la ley del referéndum -y que está suspendida por el Tribunal Constitucional- como condición para la mediación.

El jefe del Ejecutivo catalán no ha revelado cuándo estarán listos los resultados del referéndum, una fecha clave para tirar adelante la hoja de ruta de los independentistas. La norma del referéndum establece que una vez se conozcan los resultados definitivos, el Parlament tiene un plazo de 48 horas para celebrar el pleno que declare la independencia. Puigdemont ha explicado que esos resultados no estarían listos ayer lunes y que ve muy difícil que lo estén este martes. La Cámara catalana tiene programada una sesión ordinaria este miércoles y jueves y el Presidente ha recordado que es el Parlamento el que decide cuándo celebrar sus plenos.

El Ejecutivo catalán también ha aprobado pedir a Rajoy que retire todos los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que se han desplazado a Cataluña dentro de la operación Anubis con la que se quería impedir la votación.

