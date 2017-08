Justicia alemana condenó a Hartmutt Hopp por delitos sexuales en Chile

La justicia alemana estableció este lunes que Hartmutt Hopp, otrora médico de Colonia Dignidad, debe cumplir una condena de cinco años y un día por delitos sexuales cometidos en Chile.

Esta decisión se adoptó tras ser solicitada en julio de 2014 por la Sala Penal de la Corte Suprema chilena.

El médico alemán fue condenado en Chile por ser cómplice de 16 casos de abuso sexual de menores al interior de Colonia Dignidad y se fugó a Alemania en mayo de 2011, tras conocer la sentencia del ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Talca, Hernán González.

El abogado de las víctimas de delitos sexuales cometidos por Paul Schäfer, Hernán Fernández, celebró el dictamen de la justicia alemana afirmando que “el doctor Hopp representa a uno de los líderes de una organización criminal que obstaculizó a la justicia chilena durante décadas”.

“El hoy pretende decir que no sabía nada. Eso es absurdo, inverosímil, cuestiona las más de 500 páginas de justicia que se contienen en la condena que dictó el ministro Hernán González García y que la Corte Suprema chilena ratificó desestimando todos los recursos que interpuso la Colonia Dignidad. El doctor Hopp es uno de los grandes responsables de los crímenes de Colonia Dignidad”, añadió.

En tanto, Hernán Escobar, ex vocero de Colonia Dignidad, apuntó que “el propósito del doctor Hopp de radicarse en Alemania era evadir la justicia y eso es una mala señal para el fallo que hoy se está rectificando, independientemente de que yo creo que gran parte de las violaciones que pesan contra él no corresponde a la realidad”.

Fiscal Gajardo

En la actualidad, Hopp vive en la localidad de Krefeld, donde hace una vida normal, luego de viajar -vía Bolivia y Paraguay- hacia Europa.

Por su parte, el fiscal Carlos Gajardo expresó su satisfacción por la condena contra Hopp, asegurando que “huyó de Chile pensando que evadiría la justicia. Pero el largo brazo de la ley lo agarró en su Alemania natal y deberá pagar por sus delitos”.

