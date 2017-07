Kim Jong-un amenaza: “Todo el territorio de EE.UU.” se encuentra al alcance de misiles norcoreanos

El líder norcoreano Kim Jong-un dijo ayer que tras la prueba exitosa el viernes de un misil balístico intercontinental (MBIC) quedó demostrado que “todo el territorio continental de Estados Unidos” está ahora a su alcance. Con ese nuevo disparo de un MBIC, Corea del Norte volvió a retar al Presidente estadounidense Donald Trump, quien calificó la acción de “temeraria y peligrosa” y ordenó ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur en respuesta.

Según Kim, la prueba demostró la capacidad de Corea del Norte para lanzar un ataque “en cualquier lugar y momento”. “El líder dijo orgulloso que la prueba confirmó además que todo el territorio continental de Estados Unidos está ahora a nuestro alcance”, agregó la agencia oficial norcoreana KCNA.

Pyongyang aseguró que la prueba fue un éxito. El misil voló 998 kilómetros durante 47 minutos, a una altitud de 3.724 kilómetros, según KCNA.

Respuesta de EE.UU.

“Estados Unidos condena este ensayo y rechaza el argumento del régimen de que estas pruebas -y estas armas- garantizan la seguridad de Corea del Norte. En realidad, tienen el efecto opuesto”, señaló Trump en un comunicado. “Amenazando al mundo, estas armas y estos ensayos aislarán más a Corea del Norte, debilitarán su economía y perjudicarán a su pueblo”, aseguró el Mandatario estadounidense, añadiendo que “Estados Unidos tomará todos los pasos necesarios para garantizar la seguridad de nuestro país y proteger a nuestros aliados”.

Sin embargo, Trump criticó con fuerza a China por, a su juicio, no hacer nada contra estas pruebas. A través de Twitter, el Mandatario se desahogó: “Estoy muy decepcionado con China. Nuestros estúpidos líderes pasados les han permitido hacer cientos de miles de millones de dólares al año en comercio, pero no hacen NADA para nosotros con Corea del Norte, sólo hablar”, escribió el republicano en Twitter. “Ya no permitiremos que esto continúe. China podría fácilmente resolver este problema”, agregó.