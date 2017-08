La Armada de Estados Unidos ordena parar a toda su flota tras accidente de Singapur

Todos los buques de la Armada de Estados Unidos en el mundo están parados este lunes. La extraordinaria medida fue anunciada por el almirante John Richardson horas después de que un destructor chocara con un mercante cerca de Singapur. Es el segundo accidente de este tipo en dos meses y el quinto desde 2014. El Ejército de EE.UU. no sólo quiere saber cómo ha podido suceder la tragedia del USS John McCain del domingo por la noche.

A mediodía del lunes, diez marineros continuaban desaparecidos después de que el destructor estadounidense USS S.John McCain colisionara con un petrolero al este de la costa de Singapur. El navío, cuyo paradero habitual es el puerto de Yokosuka, en Japón, se dirigía a la ciudad-Estado asiática después de realizar “patrullas de rutina: en el mar de China Meridional, según ha informado la Armada estadounidense.

“Esta tendencia exige una acción más decidida”, dijo el almirante Richardson en un comunicado. “Por tanto, he ordenado una pausa operativa en toda nuestra flota alrededor del mundo”. “Quiero que los comandantes de nuestra flota se reúnan con sus líderes y sus mandos para asegurarnos de que estamos tomando todas las medidas necesarias para asegurar que nuestras operaciones alrededor del mundo son seguras y efectivas”, dijo Richardson.

La pausa operativa durará un día. Richardson aseguró que ha ordenado una investigación en profundidad, más allá de las circunstancias concretas del accidente del McCain. “La investigación amplia del jefe de operaciones navales mirará todos los accidentes relacionados, incidentes en el mar, ese tipo de cosas”, dijo el secretario de Defensa, James Mattis.

Además de los diez desa-parecidos, cinco personas resultaron heridas debido al choque. Un helicóptero pudo evacuar a cuatro de ellas y trasladarlas a un hospital de Singapur, mientras la quinta no necesitó más atención médica, asegura dicho comunicado. En las operaciones de búsqueda y rescate participan tres remolcadores y cuatro barcos patrulla de Singapur, así como helicópteros y los portaaviones estadounidenses MV-22s y SH-60s. Malasia también está colaborando en las operaciones con al menos ocho barcos, indica France Presse.

El accidente se convierte en el cuarto del último año protagonizado por un buque de guerra estadounidense en el Pacífico. Hace sólo dos meses siete marineros murieron tras el choque entre el destructor USS Fitzgerald y un carguero a unos 100 kilómetros de la costa de Tokio.

La sucesión de siniestros ha despertado las dudas sobre la capacidad de Estados Unidos de mantener sus patrullas y operaciones en el Pacífico, en el que la primera economía mundial se mide las fuerzas con China.

El barco siniestrado, el USS S.John McCain, había estado ya en el centro de la polémica el pasado 10 de agosto, cuando navegó por aguas adyacentes al arrecife Mischief, al este del archipiélago de las Spratly (mar de China Meridional), disputado entre China, Malasia, Filipinas, Vietnam y Taiwan.

