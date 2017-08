La Onu activa alerta y critica a Trump por su ambigüedad frente al racismo

El Comité de la Onu sobre la Eliminación de la Discriminación Racial activó un procedimiento de alerta temprana y denunció la ausencia de una condena inequívoca e incondicional “al más alto nivel político” del gobierno de EE.UU. de los actos racistas violentos ocurridos en Charlottesville.

En una decisión emitida bajo su procedimiento de “alerta temprana y acción urgente” requerida, este órgano de la Onu, afirmó que “no debe haber ningún lugar en el mundo para ideas supremacistas blancas o cualquier ideología similar que rechaza el pilar de los principios de los derechos humanos, la dignidad humana y la igualdad”.

El 12 de agosto, tras horas de exhibición de símbolos fascistas en una concentración de grupos racistas, un manifestante neonazi arrolló con su vehículo una contramarcha antirracista, matando a una joven e hiriendo a 19 personas.

El país esperaba una condena inequívoca de su Presidente a estos grupos racistas, pero lo que dijo el Presidente de EE.UU., Donald Trump, es que había “violencia y odio” (ese día ni siquiera habló de racismo) en “muchos lados”, un mensaje que reafirmó tres días después a pesar de las críticas.

“Estamos alarmados por las manifestaciones con eslóganes abiertamente racistas, cantos y saludos por nacionalistas blancos, neonazis y el Ku Klux Klan que promueven la supremacía blanca e incitan a la discriminación racial y el odio”, afirmó en un comunicado la presidenta del Comité, Anastasia Crickley.

Los expertos de la Onu instaron a las autoridades estadounidenses a tomar medidas concretas para “hacer frente a la raíz de las causas de la proliferación de esas manifestaciones racistas”, además de la investigación penal sobre la persona que mató con su vehículo a la ciudadana Heather Heyer en Charlottesville.

“Instamos al gobierno estadounidense a investigar concienzudamente el fenómeno de la discriminación racial que se dirige, en particular, contra personas de descendencia africana, minorías étnicas o religiosas e inmigrantes”, recalcó Crickley.

Bajo su procedimiento de alerta temprana, el Comité de la Onu también urgió a asegurar que los derechos de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica no sean ejercidos con el intento de destruir o denegar las libertades de los demás.

También solicitó a EE.UU. que aporte las garantías necesarias para que esos derechos no sean utilizados para promover discursos racistas y de odio y delitos racistas.

