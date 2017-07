Maduro a Presidente del gobierno español: “Rajoy saca tus narices de Venezuela”

El Presidente de Venezuela Nicolás Maduro arremetió contra su par español Mariano Rajoy en su primera comparecencia tras el “éxito histórico” alcanzado por la oposición en la consulta popular del domingo. “No debo opinar ni meterme en los asuntos internos de España, de la brava Cataluña; pero tú, Mariano Rajoy, saca tus narices de Venezuela, ya es bastante lo que tienes de peso en la tragedia que vive España. Y en el tema catalán que sencillamente ha desbordado las capacidades de Mariano Rajoy y compañía”, atacó el Mandatario, según consignó El Mundo.

La arremetida de Maduro se produce después de que Alfonso Dastis, ministro de Exteriores, y la propia Unión Europea, a la que tildó de “insolente”, tomaran partido en contra del proceso constituyente, que Maduro mantiene pese a la oposición de gran parte del país. El Presidente también se sintió ofendido por la cobertura realizada por los medios españoles, que en su criterio olvidó el simulacro realizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con vistas a los comicios del próximo día 30. “En España, la cobertura del simulacro y ensayo electoral a favor de la Constituyente fue nulo, cero, no existe. Pero la cobertura de la consulta interna, no constitucional, no legal, de los partidos de la derecha es noticia de primera plana, transmisión en vivo y directo. Y el mismo día ignoran al bravío pueblo. La derecha española está alineada otra vez para recolonizarnos, para ponerle la mano al gobierno de Venezuela”, remachó el Presidente horas después de que la comisión de garantes del plebiscito popular confirmara que se habían superado los 7.600.000 votos.

Maduro repitió parecidos términos a los usados en la prensa chavista sobre Cataluña, comparando ambos referendos. “Para Mariano Rajoy sí es legal una consulta paralela al Estado; pero no es legal el referendo que quiere el pueblo de Cataluña para decidir su estatus ante el Estado español. Sobre qué referencia sacas tú, Rajoy, que el intento del pueblo de Cataluña es ilegal”, insistió el líder bolivariano.

Respuesta

de España

El ministro y portavoz del gobierno español, Iñigo Méndez de Vigo, instó ayer a Maduro a que en vez de criticar al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, haga de su país una democracia como la española. “Lo que el Presidente Maduro debería hacer es escuchar a la gente, hacer de Venezuela una democracia como la española, sin presos políticos y sin represión en las manifestaciones”, declaró De Vigo.

La amenaza

de Trump

No es el único problema que tiene Maduro, ya que ayer, el Presidente de EE.UU. Donald Trump, quien amenazó con “fuertes y prontas” sanciones económicas contra Venezuela si el gobierno de Maduro sigue adelante con sus planes de formar la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo proceso electoral está convocado para el próximo día 30.”Estados Unidos no estará quieto mientras Venezuela se desmorona. Si el régimen de Maduro impone su Asamblea Constituyente el 30 de julio, Estados Unidos tomará fuertes y prontas acciones económicas”, apuntó Trump en un comunicado.

El Mandatario estadounidense también se refirió a la consulta convocada el domingo por la oposición venezolana, al afirmar que “el pueblo volvió a dejar claro que apoya la democracia, la libertad y el estado de derecho. Sin embargo, sus actos firmes y valientes siguen ignorados por un mal líder que sueña con convertirse en dictador”, dijo Trump.

