Maduro cumple con su amenaza y detiene a otros dos jueces de la “Corte paralela”

Ayer en la mañana, dos de los 33 magistrados nombrados el 23 de julio por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, en reemplazo de los designados por el chavismo en diciembre de 2015 (en una instancia que para la oposición estuvo enmarcada en la ilegalidad), fueron detenidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Anzoátegui, informó La Nación de Argentina.

Con estos arrestos, ya son tres los funcionarios castigados por el gobierno, que cumple la promesa del Presidente Nicolás Maduro, quien aseguró el domingo en su programa de televisión: “Todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás del otro. Y se les va a congelar los bienes, las cuentas y todo”.

Los abogados detenidos se llaman Jesús Rojas, principal de la Sala Electoral, y Zuleima González, suplente de la Sala Constitucional, de acuerdo con lo informado por el diario El Nacional.

Así, se suman al magistrado Angel Zerpa, quien el sábado pasado fue arrestado y llevado al Helicoide, la sede del Sebin. El abogado fue acusado del delito de traición a la patria.

Desabastecimiento

Hoy, Venezuela protagonizará la primera fecha de las protestas de dos días convocadas por la oposición, que desde principios de abril está en las calles para reclamar una salida a la crisis de abastecimiento que vive el país y para exigir la llamada a elecciones democráticas.

Desde el lunes los ciudadanos han tomado previsiones para superar el llamado a “paro cívico” y se han abastecido con alimentos, agua y productos básicos, repletando supermercados y locales comerciales que advirtieron a la población que no funcionarán durante estos días de huelga.

Incluso, varios dirigentes opositores han publicado en sus cuentas en Internet imágenes de personas intentando cruzar la frontera hacia Colombia para, afirman, comprar alimentos en el país vecino, ya que en muchas de las tiendas locales ya no quedan productos. Por otro lado, los convocantes a la manifestación de hoy y mañana se preparan para implementar una forma de impedir el tránsito en las vías, con el fin de evitar que quien no acate la huelga de 48 horas pueda movilizarse con normalidad.

Relacionado