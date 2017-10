Marruecos decomisa 2,5 toneladas de cocaína pura que iba a Europa

El negocio de la cocaína está apuntando con fuerza hacia Marruecos. La mercancía proveniente de Sudamérica intenta abrirse paso hacia Europa mientras trata de asentarse en ciudades como Nador, Meknés, Casablanca, Tánger y Fez. La policía anunció la desarticulación de una red de narcos que poseía el mayor alijo de coca jamás incautado en el país: 2,5 toneladas de estupefaciente con un nivel de pureza del 93%, nunca registrado en Marruecos. En ocasiones precedentes la tasa de concentración sólo llegaba al 72%.

Fuentes policiales indicaron al semanario marroquí Telquel que ese grado de pureza permite pensar que la droga provenía directamente del cultivador de coca. La policía ha estimado que en la calle la mercancía podría haber alcanzado un valor equivalente a 2.300 millones de euros, teniendo en cuenta las adulteraciones y aumento de sustancias que podría sufrir tras pasar por las manos de hasta 10 suministradores. No obstante, otros medios locales juzgan desproporcionado ese valor.

El hallazgo supera con creces la tonelada y media que se decomisó durante 2016 en Marruecos. Y ya ese año se alcanzó una cifra jamás vista en el país hasta entonces. Las 2,5 toneladas de esta semana quedan a mucha distancia del récord histórico de 23 toneladas capturadas en México en 2007, pero no tan lejos del mayor decomiso de esta década: las 5,5 toneladas capturadas en mayo a bordo de un barco en Ecuador con destino a España.

La droga fue descubierta en dos granjas situadas en el oeste del país, en la región de Sjirat. La mercancía partió de Venezuela, aunque no se ha precisado si fue cultivada en Colombia o Bolivia. El cargamento llegó por vía marítima, fue recibido en altamar y almacenado en paquetes de cien kilos. La intención era hacerla llegar a Europa mediante una decena de vehículo y vender en Marruecos 150 kilos.

Hay 15 personas detenidas, entre las cuales hay 13 marroquíes con nacionalidad española y los supuestos cerebros, dos marroquíes que también tienen nacionalidad holandesa y están encarcelados desde 2014. El diario Al Akhbar, que cita fuentes de la investigación, señala que en los próximos días pueden resultar involucrados en el caso varios políticos, hombres de negocios y agentes de seguridad. Varios de ellos, según este medio, se han enriquecido en poco tiempo y solían frecuentar una de las granjas. De momento, ningún nombre conocido ha salido a la luz.

El jefe de la Brigada Central de Investigaciones Judiciales, Abdelhak Jiam, indicó el miércoles que la estructura de la organización es similar a la de los carteles sudamericanos de droga. “Los carteles de América Latina quieren sacar beneficio de la ruta africana y de los países del Africa subsahariana”, señaló Jiam en conferencia de prensa. “Hay un cambio de estrategia en estas redes, porque la droga comienza a ser consumida y distribuida en varias ciudades marroquíes. Y ése es el peligro”, advirtió el jefe de policía.

Abdelhak Jiam lamentó la falta de cooperación con la de Argelia, país con el que Marruecos tiene cerradas sus fronteras desde 1994, y resaltó la importancia de la cooperación con las policías de Europa.

