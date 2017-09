Netanyahu no menciona su apoyo al muro fronterizo durante visita a México

El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, obvió cualquier referencia al muro que pretende construir Donald Trump en la frontera con México, durante su visita al país latinoamericano este jueves, después de la polémica que generó un comentario suyo de apoyo a la medida el pasado enero. Netanyahu optó por recalcar la buena relación diplomática que atraviesan ambos países, tras su encuentro con el Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, con el que se comprometió a colaborar en varios ámbitos, especialmente en materia de seguridad en la frontera sur, la que une a México con Centroamérica.

Un comentario de Netanyahu el pasado enero irritó sobremanera a México. Habían pasado pocos días desde que Trump asumiese la presencia de Estados Unidos, tiempo en el que no cesó de lanzar ataques contra el vecino del sur e insistir en la necesidad de construir un muro entre ambos países. En ese contexto, el Primer Ministro israelí tuiteó: “El Presidente Trump tiene razón. Construí un muro en la frontera meridional de Israel (la que separa al país de Egipto). Detuvo toda la inmigración ilegal. Gran éxito. Gran idea”.

La Cancillería de México no tardó en mostrar su “extrañeza, rechazo y decepción” con las palabras de Netanyahu e insistió en que Israel es un socio de México y “debe ser tratado como tal”. El Presidente israelí, Reuven Rivlin, trató días después de rebajar la tensión y aseguró, en una llamada a Peña Nieto, que había sido un “malentendido”. “La interpretación de lo que se dijo era inevitable”, contestó el Mandatario mexicano. Básicamente porque no hay otro muro más allá del de México que quiera construir Trump.

La visita de Netanyahu se enmarca en el marco de la celebración de los 65 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Israel es el primer socio e inversionista de México en el Medio Oriente. La comunidad judía en el país latinoamericano es de 67.000 personas, según datos oficiales, la mayoría de ellos (70%), empleadores. Los mandatarios firmaron una serie de convenios con los que pretenden ahondar en el intercambio comercial y favorecerse del Tratado de Libre Comercio, vigente desde hace 17 años. Actualmente, hay más de 150 empresas israelíes operando en México. Peña Nieto anunció, durante su conferencia de prensa conjunta con Netanyahu, que ambos países han acordado actualizar el tratado. “Merece ser modernizado”, recalcó el Presidente mexicano. Además, se firmaron tres acuerdos para fortalecer la cooperación para el desarrollo, los servicios aéreos y la exploración del espacio ultraterrestre con fines pacíficos.

México ha sido la última parada de la gira de Netanyahu en América Latina, la primera que un Primer Ministro de Israel emprende por la región desde la fundación del Estado Judío, hace 70 años. El lunes, estrechó las relaciones bilaterales con el Presidente argentino, Mauricio Macri, para posteriormente dirigirse a Colombia, donde se reunió con Juan Manuel Santos.

