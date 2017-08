Onu aprobó duras sanciones económicas a Corea del Norte por su programa de misiles

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó ayer nuevas sanciones a Corea del Norte que reducen hasta en 1.000 millones de dólares al año los ingresos que el país obtiene con sus exportaciones.

Los 15 países del Consejo de Seguridad adoptaron por unanimidad una resolución que aumenta la presión internacional sobre el régimen de Pyongyang con vetos a ciertas exportaciones y controles más estrictos, informó Cooperativa.

La embajadora de Estados Unidos ante la Onu, Nikki Haley, señaló que las nuevas medidas implican acciones que “harán valer un punto fuerte” sobre Corea del Norte en respuesta a una escalada armamentística que “ha de parar”, declaró.

Según el texto, negociado principalmente por EE.UU. y China, Corea del Norte no podrá vender al exterior directa o indirectamente carbón, hierro, plomo, pescados ni mariscos. Todos los países deberán garantizar que sus empresas y ciudadanos no adquieren estos productos de sectores clave en la economía norcoreana, que el Consejo de Seguridad critica son “utilizados para financiar programas ilícitos”.

La resolución, que EE.UU. negoció principalmente junto a China, el país más cercano a Corea del Norte en el organismo, se suma a otras aprobadas previamente, pero de acuerdo con Delattre se diferencia en que va más allá y “abre la puerta” al único tipo de solución al conflicto, la política.

“El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acaba de votar 15-0 sancionar a Corea del Norte. China y Rusia votaron con nosotros. ¡Impacto financiero muy grande!”, tuiteó eufórico el Presidente de EE.UU. Donald Trump en su cuenta personal de Twitter, interrumpiendo sus vacaciones.

En este sentido, los diplomáticos coincidieron en que el desarrollo de un programa nuclear y balístico por parte del país asiático representa una amenaza ya no sólo regional, sino para todo el mundo, que debe ser resuelta a través del diálogo, afirmó Rycroft.

El documento amplía el número de personas y entidades bajo sanciones de la Onu, lo que acarrea la prohibición de viajes y la congelación de sus activos en el extranjero.

Por otra parte, el Consejo de Seguridad reiteró su preocupación por las “penurias a las que se ve sometido el pueblo” norcoreano y condenó al país por “fabricar armas nucleares y misiles balísticos en lugar de velar por el bienestar” de sus ciudadanos.

