Onu dio por cerrado desarme de las Farc y espera que no sea el final de los esfuerzos de paz

Tras un largo y complejo proceso, la Misión de la Onu en Colombia dio por cerrado de manera oficial el desarme de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en un acto en que se inutilizó el último fusil y en que el presidente Juan Manuel Santos dijo que pondrá su empeño para sacar adelante todos los puntos del acuerdo de paz.

En total, entre las que entregaron los ya ex guerrilleros y las que recuperaron de 750 caletas (escondites), la Misión de la Onu ha recibido 8.994 armas que ha inutilizado y entre las que hay 1.817 pistolas, 170 revólveres, 6.177 fusiles de asalto, 28 de precisión, 6 escopetas, 13 subametralladoras y 274 ametralladoras.

Así lo anunció en un sencillo acto el jefe de la Misión de la Onu en Colombia, Jean Arnault, que fue el encargado de dar por finalizada la dejación de armas de las Farc y mostró su sólida esperanza de que con el fin de este capítulo no terminen los esfuerzos de paz, sino que se relancen.

Los datos de todo el material de guerra que han recibido o recuperado los observadores de la Onu dan idea de la magnitud de la operación.

Además de fusiles y pistolas, también tuvieron bajo su supervisión en un almacén de la localidad de Funza (centro) -cuya localización no se había develado hasta ayer- 12 lanzacohetes, 229 lanzagranadas, 268 morteros de diferente calibre, más de un millón de municiones, 11.015 granadas y 3.528 minas antipersona, entre otros elementos.

Todo ello pudo observarlo de primera mano el Presidente Juan Manuel Santos, que visitó el almacén acompañado por el vicepresidente, Oscar Naranjo; el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera; el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas y el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo.

Santos se unió a la celebración al aseverar que “muchos en Colombia creían imposible ver la destrucción de las armas de las Farc”, algo que sin embargo cerraron “con éxito”.

